Filmes chineses conquistam prêmios em Friburgo

O filme chinês "Black Dog" levou a principal premiação do festival de cinema de Friburgo, na Suíça. Keystone-SDA

O 39º Festival Internacional de Cinema de Friburgo (FIFF) foi encerrado com um novo recorde de público. Ele também coroou um filme chinês como vencedor do Grande Prêmio de 2025: Black Dog. Outra produção chinesa, My Friend An Delie, ganhou o Prêmio Especial do Júri.

1 minuto

Este ano, o FIFF ultrapassou em muito a marca simbólica de 50.000 lugares alcançada no ano passado, anunciaram os organizadores no sábado.

Como no ano passado, o vencedor de 2025 é mais uma vez um filme chinês. Black Dog, de Guan Hu, ganhou o Grande Prêmio de 2025 e o Prêmio da Escolha da Crítica. A história da amizade entre um homem e seu cão conquistou o júri internacional.

My Friend An Delie ganhou o Prêmio Especial do Júri e o Prêmio Ecumênico do Júri. Esses dois prêmios homenageiam o primeiro longa-metragem do ator e diretor Dong Zijian, uma estrela na China, que, nas palavras do júri, produziu “um retrato poderoso e profundamente honesto do trauma da infância, da amizade e da memória”.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

