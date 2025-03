Le FIFF sacre le film chinois « Black Dog »

Keystone-SDA

Le 39e Festival International du Film de Fribourg (FIFF) se termine sur un nouveau record d’affluence. Elle sacre aussi un film chinois lauréat du Grand Prix 2025: "Black Dog". Une autre production chinoise, "My Friend An Delie", remporte le Prix spécial du Jury.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette année, le FIFF dépasse largement la barre symbolique des 50’000 sièges occupés frôlée l’an dernier, ont fait savoir les organisateurs samedi.

Comme l’an dernier, le lauréat 2025 est à nouveau un film chinois. « Black Dog » de Guan Hu est décoré du Grand Prix 2025 et du Critics’ Choice Award. Ce somptueux récit d’une amitié entre un homme et son chien a conquis le Jury international.

« My Friend An Delie » remporte le Prix spécial du Jury et le Prix du Jury œcuménique. Ces deux distinctions honorent le premier long métrage de l’acteur et réalisateur Dong Zijian, star dans son pays, qui signe, selon les mots du jury « une représentation puissante et profondément honnête des traumatismes de l’enfance, de l’amitié et de la mémoire ».