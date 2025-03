Festival de cinema de Friburgo destaca liberdade em 108 filmes

Segundo Thierry Jobin, diretor artístico do festival, os visitantes da 39ª edição do FIFF podem esperar “filmes completamente diferentes e coisas completamente malucas”. Keystone-SDA

A partir de 21 de março, o Festival Internacional de Filmes de Friburgo (FIFF), na Suíça, oferecerá um programa dedicado à liberdade.

Durante os nove dias do festival, serão exibidos 108 filmes de 52 países, incluindo 17 estreias mundiais e 42 estreias suíças.

Os visitantes da 39ª edição do FIFF podem esperar “filmes completamente diferentes”, disse Thierry Jobin, diretor artístico do festival, à agência de notícias Keystone-SDA na quarta-feira: “Comédias, filmes de terror, filmes de animação e coisas completamente malucas”.

O festival será aberto e encerrado com um documentário sobre o Afeganistão. O festival será aberto com Champions of the Golden Valley, um filme sobre o sonho de esquiadores nas montanhas de um país à beira do colapso. O filme de encerramento, Bread & Roses, enfoca as lutadoras da resistência feminina cujos direitos são pisoteados pelo Talibã. Ambos os filmes falam de liberdade perdida e esperanças frustradas, segundo o comunicado de imprensa do FIFF sobre o programa deste ano.

Visão geral do cinema mundial

Os filmes das competições internacionais – 12 longas e 16 curtas-metragens – também enfatizam o desejo de liberdade. Além de Bread & Roses, estão incluídos The Legend of the Vagabond Queen of Lagos, da Nigéria, Pavane for an Infant, da Malásia, Senhoritas e O Silêncio das Ostras, do Brasil.

Outras seções do festival oferecem uma visão geral do cinema mundial, com filmes da Ásia, América Latina, África e Europa Oriental. Por exemplo, a seção Decoded: A África além da Guerra Fria, com filmes sobre resistência pessoal ou coletiva ao colonialismo.

Na apresentação da programação, Thierry Jobin também expressou à mídia sua preocupação com a decisão da Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação de cortar completamente suas parcerias culturais na Suíça a partir de 2029. Esses subsídios de CHF 300.000 representam 10% do orçamento do festival.

O 39º FIFF acontece de 21 a 30 de março.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

