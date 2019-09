Bonde – New Orleans, 1956, do livro "The Americans" © Robert Frank. Cortesia da coleção da Fotostiftung Schweiz, Winterthur, e Pace McGill / C/O Berlin Foundation

San Francisco, 1956, do livro "The Americans" © Robert Frank. Cortesia da coleção da Fotostiftung Schweiz, Winterthur, e Pace McGill / C/O Berlin Foundation

Na década de 1960, Frank voltou-se para o cinema. Seu primeiro trabalho, Pull My Daisy, é baseado em uma cena da peça nunca concluída The Beat Generation, do escritor Jack Kerouac. Mais de 30 outros filmes se seguiram, entre eles um documentário sobre uma turnê dos Rolling Stones.

"O livro de Robert Frank oferecia uma visão radicalmente diferente da sociedade americana dos anos 50, uma visão realmente contrastante com a projetada pelas revistas americanas da época, como Life, que, por sua vez, transmitia uma imagem otimista e positiva da América", disse à swissinfo.ch dez anos atrás Sarah Greenhough, chefe de coleções de fotografia da National Gallery of Art em Washington DC.

A viagem em seu livro de 1958 com 83 fotografias, chamado "The Americans", que se tornou um clássico instantâneo. As imagens documentam problemas sociais da década de 1950, muitos dos quais ainda estão por resolver no país até hoje.

O fotógrafo suíço-americano Robert Frank morreu aos 94 anos. Considerado um dos maiores mestres do século 20, sua carreira decolou com o controverso livro "The Americans".

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Robert Frank, o fotógrafo suíço que descobriu a América 11. Setembro 2019 - 14:41 O fotógrafo suíço-americano Robert Frank morreu aos 94 anos. Considerado um dos maiores mestres do século 20, sua carreira decolou com o controverso livro "The Americans". Nascido em Zurique em 1924, Frank começou a viajar pelos Estados Unidos na década de 1950, fotografando pessoas em situações cotidianas que retratavam a "dura vida real" dos EUA na época. A viagem em seu livro de 1958 com 83 fotografias, chamado "The Americans", que se tornou um clássico instantâneo. As imagens documentam problemas sociais da década de 1950, muitos dos quais ainda estão por resolver no país até hoje. Quando foi lançado, o livro foi duramente criticado nos EUA por ser "antiamericano". "O livro de Robert Frank oferecia uma visão radicalmente diferente da sociedade americana dos anos 50, uma visão realmente contrastante com a projetada pelas revistas americanas da época, como Life, que, por sua vez, transmitia uma imagem otimista e positiva da América", disse à swissinfo.ch dez anos atrás Sarah Greenhough, chefe de coleções de fotografia da National Gallery of Art em Washington DC. Na década de 1960, Frank voltou-se para o cinema. Seu primeiro trabalho, Pull My Daisy, é baseado em uma cena da peça nunca concluída The Beat Generation, do escritor Jack Kerouac. Mais de 30 outros filmes se seguiram, entre eles um documentário sobre uma turnê dos Rolling Stones. Ele voltou à fotografia na década de 1980. Em 2009 e 2010, a National Gallery of Art em Washington e a Galerie nationale du Jeu de Paume em Paris mostraram uma grande retrospectiva de seu trabalho. O artista premiado foi casado duas vezes e teve dois filhos. Ele faleceu em Inverness, Canadá, na segunda-feira.