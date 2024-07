Preços de ingressos para shows na Suíça batem recorde

A cantora americana Taylor Swift se apresentou durante três horas para 50.000 pessoas em Zurique no início deste mês Keystone-SDA

Os preços dos ingressos para shows e festivais de música na Suíça atingiram um novo recorde em 2023. O preço médio de um ingresso subiu para CHF89,86 (R$ 547,91) - 3,9% a mais do que no ano anterior, de acordo com a associação do setor de organização de eventos.

2 minutos

Assim, os preços dos ingressos aumentaram mais de 12% no ano passado em comparação com o período pré-Covid 2019, de acordo com um cálculo da Associação Suíça de Promotores de Música. Os membros da associação de promotores suíços de concertos, shows e festivais vendem cerca de 80% dos ingressos vendidos na Suíça. O jornal suíço SonntagsZeitung divulgou os números no domingo.

O número de eventos e as vendas em festivais suíços também foram maiores do que nunca no ano passado. A associação contabilizou um total de 2.754 festivais e eventos. Isso foi quase um quinto a mais do que no ano anterior. O faturamento bruto dos eventos também aumentou em um quarto, chegando a CHF 478,4 milhões.

Apesar de mais eventos, o número total de visitantes ainda não atingiu o nível pré-Covid. No ano passado, o SMPA Index contabilizou um total de cerca de 4,6 milhões de pessoas. Antes da Covid, havia cerca de um milhão a mais.

De acordo com o SonntagsZeitung, os preços mais altos dos ingressos se devem em parte ao aumento das taxas para os artistas. De acordo com estimativas do setor, uma taxa que era de CHF 50.000 há 20 anos está agora entre CHF 250.000 e CHF 500.000. Graças ao excesso da oferta, os músicos podem escolher onde querem se apresentar, disse. Entretanto, novos formatos e eventos menores teriam dificuldades devido à crescente concorrência.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

