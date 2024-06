Dasa assina joint-venture com Amil para rede de hospitais

reuters_tickers

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – A Dasa anunciou nesta sexta-feira que assinou acordo com a Amil para a criação de uma das maiores redes de hospitais do país que terá controle dividido em partes iguais por ambas as companhias.

Chamada de Ímpar, a rede de hospitais das duas empresas terá 25 hospitais no Brasil e 4,4 mil leitos, a maioria na região Sudeste, com uma receita líquida de cerca de 10 bilhões de reais, segundo dados de 2023.

A transação vem para reduzir a dívida líquida da Dasa, com a companhia podendo segregar sua participação de 50% na ímpar em uma eventual listagem da empresa no segmento Novo Mercado da B3, afirmou a empresa.

O acordo prevê que a Ímpar tenha, no fechamento da transação, 3,85 bilhões de reais de dívida líquida, incluindo dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados. Não haverá aporte de dívida líquida pela Amil, que está contribuindo para o negócio com 11 hospitais e 1,6 mil leitos.

“A rede expandida irá se beneficiar de maior alavancagem operacional e potencial de crescimento de receita, permitindo assim buscar rentabilidade compatível com empresas desse porte no setor”, acrescentou a Dasa em fato relevante ao mercado.

O conselho de administração da Ímpar terá três representantes de cada sócio e três membros independentes, e decisões serão tomadas majoritariamente por maioria simples. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, da Amil, será nomeada presidente do conselho de administração da Ímpar e Lício Tavares Angelo Cintra, da Dasa, será nomeado presidente-executivo da companhia.