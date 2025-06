Discurso de ódio ameaça a democracia e mobiliza redes de resistência online

Linguagem de ódio: um problema generalizado na internet. Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

O discurso de ódio é visto como uma ameaça à sociedade e à democracia. Em uma época em que Facebook e Instagram permitem mais declarações, o engajamento de voluntários que respondem ao ódio com o chamado contradiscurso torna-se cada vez mais importante.

11 minutos

“As pessoas que disseminam discurso de ódio são muito bem organizadas”, diz Anne-Céline Machet. Elas se coordenam e concentram suas energias.

Como diretora de uma fundação feminista em Genebra, isso a preocupa. As mulheres já são ensinadas desde crianças a serem discretas e a não ocupar muito espaço. Na internet, esse efeito se intensifica.

Anne-Céline Machet, diretora da Fundação para a Igualdade de Gênero em Genebra. Rebecca Bowring

O ódio online enfrentado por políticas, jornalistas e, indiretamente, por todas as mulheres que leem esses comentários, ameaça à democracia. Entre outras razões, porque as mulheres deixam de participar do discurso público. “Algumas que se expuseram acabaram se retirando da vida pública”, lamenta Machet. Isso precisa ser evitado. Ela acredita em conscientização e educação. “Precisamos explicar que é possível agir contra o discurso de ódio”, diz Machet.

O que é discurso de ódio?

O termo abrange insultos e degradaçõesLink externo dirigidos a uma pessoa por pertencer a um grupo social.

Um estudoLink externo da organização de pesquisa de opinião Sotomo de 2022 mostrou que 86% da população suíça considera a violência digital muito ou bastante disseminada. Mas o problema é global, e a conscientização também. A Comissão contra o Racismo do Conselho da Europa vêLink externo no discurso de ódio “sérios riscos” para “a coesão de uma sociedade democrática”. A comissão alerta que, se ignorado pela sociedade, o discurso de ódio pode alimentar violência física e conflitos.

Em um estudoLink externo da UNESCO em 16 países de 2023, 67% dos entrevistados disseram que se deparam frequentemente com discurso de ódio. Houve diferenças entre os países; em nações ocidentais como Bélgica, Áustria e EUA, o índice foi menor. Na Indonésia, Bangladesh e Índia, foi significativamente maior.

Em todos os países, os grupos mais afetados pelo discurso de ódio, segundo a percepção dos entrevistados, são pessoas LGBTQIA+, minorias étnicas, migrantes e mulheres.

Estratégia contra o discurso de ódio

“Queremos tornar a internet segura novamente para mulheres e minorias de gênero”, diz Machet. E completa: “Pelo menos no âmbito do nosso projeto.” Meses antes de lançar sua campanha online no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a Fundação pela Igualdade de Gênero já havia elaborado uma estratégia contra o discurso de ódio que já era esperado.

A diretora Machet e sua equipe foram apoiadas pelo projeto suíço “Stop Hate Speech”. “Muitos estão prontos para reagir com comentários positivos”, diz Machet, “E nós denunciamos, documentamos e relatamos o discurso de ódio.”

O problema do discurso de ódio online mobiliza muitos em 2025. Em meados de janeiro, Mark Zuckerberg surpreendeu ao anunciar que Facebook e Instagram passariam a priorizar a liberdade de expressão e que, por isso, adotariam uma postura mais branda em relação ao discurso de ódio. Em vez de moderação profissional, voluntários identificariam e comentariam conteúdos potencialmente prejudiciais.

As consequências disso para o uso e a gestão das redes sociais ainda são incertas. Muitos se perguntam: a internet vai ficar ainda mais hostil?

Um por cento responsável

Grandes plataformas como TikTok, Facebook e Instagram dominam o mundo digital. No entanto, a abordagem mais promissora contra o discurso de ódio pode ser a aplicação do contradiscurso a partir das pequenas comunidade em redes e grupos de mensagens onde apoiadores se reúnem para reagir ao ódio.

De acordo com o projeto suíço “Pare com o discurso de ódio”, cerca de 1% das contas online são responsáveis por 65% do discurso de ódio na internet. Esse número também traz esperança. Isso é perceptível nos workshops do projeto. Afinal, se poucas pessoas propagam o ódio, são necessárias poucas para combatê-lo. Combater, no entanto, não significa reagir com agressividade, mas sim identificar e denunciar o discurso de ódio.

Sophie Achermann é a fundadora do “Stop Hate Speech”. Com o projeto e a Public Discourse Foundation, Achermann faz campanhas para pesquisas sobre discurso de ódio, apoia as pessoas afetadas e comunica estratégias. Yoshiko Kusano

Sophie Achermann é a fundadora do grupo “Pare com o discurso de ódio”. Em 2015, como delegada juvenil da Suíça na ONU em Nova York, ela organizou um workshop sobre sexismo na internet. “Isso foi antes do movimento #MeToo”, lembra Achermann. “A sala estava cheia, o interesse pelo problema era grande. Na época, sentimos que estávamos à frente do nosso tempo.” Alguns minimizaram o problema, sugerindo que as vítimas de violência digital ignorassem os comentários ou desligassem o celular. Isso seria impensável no mundo digital de hoje.

Direito penal e moderação de conteúdo

Desde então, muita coisa mudou, e algumas soluções foram inviabilizadas. A ideia inicial era usar um algoritmo para rastrear redes sociais em busca de discurso de ódio. Mas, após a eleição de Trump em 2017 e as manchetes negativas sobre o papel do Facebook, isso se tornou impossível. Hoje, as grandes redes sociais não permitem buscas livres.

Parte do discurso de ódio é relevante para o direito penal, como calúnia ou, na União Europeia, sob o “Digital Services Act”. Mas Achermann acredita que o direito penal sozinho não resolve o problema.

Já na primeira pesquisaLink externo do “Pare com o discurso de ódio” e da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH) em 2021, constatou-se que, embora o aumento do discurso de ódio online tenha sido acompanhado por esforços para reduzi-lo, a moderação de conteúdo por governos e empresas de mídia social pode suprimir declarações valiosas e dispersar, em vez de reduzir, o discurso de ódio. Organizações internacionais e da sociedade civil têm adotado o contradiscurso como estratégia para enfrentar o problema.

Isso já era verdade em 2021. Desde então, a concentração de poder e as conexões entre governos autoritários e corporações aumentaram. Elon Musk, dono do X/Twitter, se declara fã do presidente indiano Narendra Modi, acusado por opositores e observadores de promoverLink externo discurso de ódio antimuçulmano. A moderação de conteúdo na Índia de Modi, onde a liberdade de imprensa também sofreLink externo, pode se tornar uma ferramenta repressiva.

“Tratamento de empatia”

“Contradiscurso baseado em empatia pode reduzir o discurso de ódio racista em um experimento de campo nas redes sociais” é o título de um estudo da ETH de 2021. A pesquisa, disponível publicamente, já foi lida mais de 30 mil vezes – um sucesso para uma publicação científica. Cientistas observaram mais de mil perfis no Twitter que pareciam humanos e postavam mensagens de ódio.

Parte serviu como grupo de controle. Nos tweets das outras contas, perfis criados pelos cientistas reagiram com humor, alertas sobre consequências ou apelos à empatia.

No experimento, memes engraçados com animais não tiveram efeito. Lembrar que o tweet era público também não. Mas respostas baseadas em empatia funcionaram. Por exemplo: “Para afro-americanos, é realmente doloroso ver pessoas usando essa linguagem.”

Os efeitos foram “consistentes, embora relativamente pequenos”. Aqueles que receberam o “tratamento de empatia” postaram menos tweets xenofóbicos, publicaram menos em geral e foram mais propensos a deletar o discurso de ódio original.

Opositores da moderação

O Instituto “O Futuro da Liberdade de Opinião” da Universidade Vanderbilt recomenda o estudo da ETH em seu guiaLink externo de contradiscurso.

Curiosamente, críticos da moderação de conteúdo que valorizam a liberdade de expressão também apoiam estratégias de contradiscurso. Jacob Mchangama e Natalie Alkiviadou, do instituto, argumentamLink externo que a moderação censória prejudicou dissidentes na Síria e no Afeganistão que combatiam propaganda oficial.

Segundo eles, o YouTube, com moderação automatizada, excluiu milhares de vídeos de opositores sírios documentando a guerra civil. Se a UE quiser que “o que é ilegal offline seja ilegal online”, isso prejudicará aos LGBTQIA+ na Hungria, onde há uma lei anti-LGBT, ou aos críticos da religião na Espanha, onde a blasfêmia é crime. Para Mchangama e Alkiviadou, o contradiscurso é a única abordagem eficaz contra o ódio online.

30 mil comentários em um mês

Sophie Achermann e a Public Discourse Foundation, derivada do “Stop Hate Speech”, colaboram com grandes mídias suíças, analisando e moderando cientificamente seus comentários online. Uma vez, encontraram uma conta que postou 30 mil comentários em um mês. “Todos pensamos: isso não pode ser uma pessoa”, lembra Achermann, “Mas era”.

As experiências dessas análises são compartilhadas com potenciais afetados, como a organização de igualdade de gênero de Genebra. A esperança é criar um efeito cascata. “Queremos motivar pessoas que não são políticas com 100 mil seguidores”, diz Achermann. “Para superar o 1% responsável por 65% do discurso de ódio, não precisamos de tantas pessoas”, ela afirma.

Afetados não devem fazer contradiscurso

Parte do trabalho do “Pare com o discurso de ódio” é ensinar vítimas a minimizar os impactos do discurso de ódio. Quem faz contradiscurso não deve ser afetado pelo ódio, pois a carga psicológica de enfrentar os autores é desproporcional.

Caspar Weimann coordena grupos de bate-papo que reúnem profissionais da cultura que respondem a discursos de ódio. Luzia Oppermann

Inspirado pelo projeto, Caspar Weimann coordena grupos de chat na Alemanha onde pessoas reagem ao discurso de ódio. “Se alguém posta um link que precisa de contradiscurso, temos uma rede de artistas e criadores que ajudam a moderar os comentários”, diz Weimann. A rede cresce com seminários que ele oferece para artistas.

“Eu reajo ao discurso de ódio misógino”, diz Weimann, “Mas, se for transfóbico, peço ajuda no grupo.” Weimann usa um chapéu com a frase “God is trans”.

Gigantes corporativos

Recentemente, Weimann participou de um projeto no TikTok que usava vídeos no estilo de influenciadores de masculinidade para alcançar jovens em risco de radicalização misógina. Os vídeos, que defendiam vulnerabilidade e emoções, foram vistos milhões de vezeLink externos e compartilhados milhares de vezes. Weimann quer que artistas ocupem e usem essas plataformas, em vez de abandoná-las.

Por trás das redes sociais, diz Weimann, estão “gigantes corporativos que podem ser incrivelmente perigosos”, mas também são “espaços de convivência onde nossa democracia é negociada”.

Quando perguntado sobre quantas pessoas estão em seus grupos de contradiscurso, Weimann checa o celular: “250 no WhatsApp e 95 no Signal.” São poucas pessoas, mas suficientes para fazer a diferença.

Edição: Mark Livingston

Adaptação: DvSperling