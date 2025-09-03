The Swiss voice in the world since 1935
Democracia digital

O que é um sistema de crédito social?

Um projeto de pesquisa suíço está atualmente estudando o risco que os sistemas de crédito social representam para as democracias. Mas do que se trata isso, afinal?

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
José Kress , Vera Leysinger , Benjamin von Wyl

Leia também nosso artigo sobre o desenvolvimento do sistema de crédito social na China e o projeto de pesquisa atual na Suíça:

Mostrar mais
Gráfico para ilustrar o artigo

Mostrar mais

Democracia digital

Sistema de bônus ameaça igualdade em democracias europeias

Este conteúdo foi publicado em Pontuação social: Suíça investiga riscos à democracia, enquanto UE proíbe IA para esse fim. Cadastro de dívidas suíço levanta debate sobre controle e liberdade individual.

ler mais Sistema de bônus ameaça igualdade em democracias europeias

Adaptação: Fernando Hirschy

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
69 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

Consulte Mais informação
Foto simbólica: uma mão segurando um celular

Mostrar mais

Por que algumas pessoas se recusam a ter um smartphone

Este conteúdo foi publicado em Quase 20 anos após o 1º iPhone, alguns ainda resistem à vida digital. Conversamos com um ex-bancário, um jornalista e um filósofo sobre viver sem smartphone e os impactos disso na sociedade.

ler mais Por que algumas pessoas se recusam a ter um smartphone
Gráfico para ilustrar o artigo

Mostrar mais

Sistema de bônus ameaça igualdade em democracias europeias

Este conteúdo foi publicado em Pontuação social: Suíça investiga riscos à democracia, enquanto UE proíbe IA para esse fim. Cadastro de dívidas suíço levanta debate sobre controle e liberdade individual.

ler mais Sistema de bônus ameaça igualdade em democracias europeias
Mulher olhando para um gráfico de um coração

Mostrar mais

Como gêmeos digitais podem ajudar a salvar a democracia

Este conteúdo foi publicado em Gêmeos digitais podem revolucionar a medicina – e até a democracia! Cientistas propõem que IA aprenda nossas opiniões para referendos mais informados. Seria o futuro da democracia direta?

ler mais Como gêmeos digitais podem ajudar a salvar a democracia

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR