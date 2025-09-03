O que é um sistema de crédito social?

Mostrar mais

Por que algumas pessoas se recusam a ter um smartphone

Este conteúdo foi publicado em Quase 20 anos após o 1º iPhone, alguns ainda resistem à vida digital. Conversamos com um ex-bancário, um jornalista e um filósofo sobre viver sem smartphone e os impactos disso na sociedade.

