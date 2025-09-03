O que é um sistema de crédito social?

Leia também nosso artigo sobre o desenvolvimento do sistema de crédito social na China e o projeto de pesquisa atual na Suíça:
Democracia digital
Sistema de bônus ameaça igualdade em democracias europeias
Pontuação social: Suíça investiga riscos à democracia, enquanto UE proíbe IA para esse fim. Cadastro de dívidas suíço levanta debate sobre controle e liberdade individual.
Por que algumas pessoas se recusam a ter um smartphone
Quase 20 anos após o 1º iPhone, alguns ainda resistem à vida digital. Conversamos com um ex-bancário, um jornalista e um filósofo sobre viver sem smartphone e os impactos disso na sociedade.
Como gêmeos digitais podem ajudar a salvar a democracia
Gêmeos digitais podem revolucionar a medicina – e até a democracia! Cientistas propõem que IA aprenda nossas opiniões para referendos mais informados. Seria o futuro da democracia direta?
