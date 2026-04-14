Suíça lança iniciativa para limitar gasto com servidores
Uma iniciativa popular lançada pelos Jovens Liberais quer limitar o crescimento dos gastos com pessoal da administração federal ao ritmo do salário mediano suíço.
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Os gastos com pessoal da administração federal não devem crescer mais do que o salário mediano na Suíça, segundo o texto da iniciativa. A proposta foi lançada pelos Jovens Liberais e conta com o apoio de vários partidos políticos.
O texto da iniciativa “Por um equilíbrio justo entre a administração federal e a população (freio administrativo)” foi publicado na terça-feira na Folha Federal. O comitê tem agora até 14 de outubro de 2027 para reunir as 100 mil assinaturas válidas necessárias para levar a proposta adiante.
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O que é uma iniciativa popular?
A iniciativa exige que os gastos com pessoal da administração federal não aumentem, em termos percentuais, acima do salário mediano suíço. Tarefas administrativas terceirizadas também deverão entrar nesse cálculo.
Ficam de fora a Escola Politécnica Federal e o Instituto Federal de Formação Profissional. Caso a Suíça precise de mais pessoal por causa de uma “grave perturbação da ordem pública” ou por razões de segurança, o Parlamento deverá dar seu consentimento.
Parlamentares vêm pedindo repetidamente economia com pessoal federal e com a concessão de contratos a organizações externas.
Além disso, cortes em salários e nas condições de trabalho na Suíça estão previstos no pacote de alívio orçamentário 27.
Adaptação: Fernando Hirschy
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