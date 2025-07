População suíça está satisfeita com a vida

População suíça está satisfeita com a vida, segundo pesquisa. Keystone-SDA

Em uma pesquisa, a população da Suíça germanófona e francófona expressou satisfação geral com suas vidas. Os entrevistados estavam menos satisfeitos com a política e suas finanças pessoais, de acordo com o serviço de comparação online Moneyland.

Quando questionados sobre sua satisfação geral com a vida, os participantes da pesquisa atribuíram uma nota média de 7,3 em uma escala de 10 pontos, informou a Moneyland em um comunicado à imprensa na terça-feira. Em comparação com a última pesquisa, realizada há dois anos, esse valor permaneceu inalterado.

Os entrevistados com idades entre 50 e 74 anos foram os mais satisfeitos, atribuindo uma nota média de 7,5 pontos. No entanto, os participantes mais jovens não ficaram muito atrás (7,1 pontos), como mostraram os resultados. De acordo com a Moneyland, as diferenças por gênero e região linguística foram ainda menores.

A família é o que deixou os entrevistados suíços felizes. Os entrevistados da Suíça francófona estavam particularmente felizes com seus filhos e pais, de acordo com o serviço de comparação. A família também contribui para a satisfação na Suíça germanófona.

Regiões rurais insatisfeitas com a política

A política foi motivo de alguma insatisfação. Com 5,5 pontos, os políticos suíços receberam a pontuação mais baixa, de acordo com o comunicado de imprensa. A insatisfação foi particularmente evidente entre as pessoas das regiões rurais. As pessoas que vivem em municípios com menos de 2.000 habitantes pontuaram em média 4,9 pontos nesta categoria.

Alguns também gostariam de ver suas finanças pessoais em melhor estado. A situação financeira privada (5,7 pontos) e o salário (5,9 pontos) não tiveram uma boa pontuação na pesquisa em comparação. Os homens estão mais satisfeitos com suas finanças pessoais do que as mulheres, constatou o serviço de comparação. Quanto maior o salário, maior a satisfação.

De acordo com a Moneyland, 1.500 pessoas da Suíça germanófona e francófona participaram da pesquisa. A pesquisa foi realizada pelo instituto de pesquisa de mercado Ipsos no segundo trimestre de 2025.

