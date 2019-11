Os mais ricos de todos, notaram as revistas, estão ficando mais ricos. Os dez primeiros aumentaram os seus rendimentos em 18 bilhões de francos suíços, somando no total 221 bilhões de francos suíços. Quando o ranking foi iniciado em 1989, as 100 pessoas mais bem classificadas valiam um total de CHF 66 bilhões.

Entre os que caíram no ranking estão Ivan Glasenberg, ex-CEO da Glencore, multinacional de commodities e mineração baseada em Zug. O valor do seu pacote de ações caiu CHF 1,25 bilhões ao longo do ano, mas ele recebeu CHF 242 milhões em dividendos.

A razão para o aumento global da fortuna total foi o aumento dos preços no mercado de ações este ano, que teve um desempenho melhor do que em 2018. No entanto, nem todos tiveram um bom 2019: apenas um em cada seis bilionários ganhou mais dinheiro do que no ano anterior. Cerca de três quartos viram a sua fortuna estagnar.

Em segundo lugar na lista estão as famílias Hoffmann e Oeri, que possuem parte da gigante farmacêutica Roche. O terceiro lugar é ocupado por Gérard Wertheimer, principal acionista da marca de luxo Chanel, de acordo com a lista, que foi publicada na sexta-feira nas revistas de negócios BilanLink externo e BilanzLink externo , e inclui suíços e estrangeiros residentes na Suíça.

Liderando a lista - há quase duas décadas já - encontram-se os filhos do falecido fundador da cadeia de móveis sueca Ikea. Ingvar Kamprad, que viveu modestamente apesar de seus bilhões, dirigindo um velho Volvo, morreu há dois anos. Durante muito tempo ele residiu perto de Lausanne, mas os seus filhos, todos portadores de passaporte suíço, vivem no estrangeiro.

As 300 pessoas mais ricas da Suíça viram a sua fortuna aumentar 4% no total em 2019, atingindo CHF 702 bilhões ($703 bilhões), de acordo com um relatório.

300 richest in Switzerland just got richer

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Os 300 mais ricos da Suíça ficaram ainda mais ricos 29. Novembro 2019 - 12:00 As 300 pessoas mais ricas da Suíça viram a sua fortuna aumentar 4% no total em 2019, atingindo CHF 702 bilhões ($703 bilhões), de acordo com um relatório. Liderando a lista - há quase duas décadas já - encontram-se os filhos do falecido fundador da cadeia de móveis sueca Ikea. Ingvar Kamprad, que viveu modestamente apesar de seus bilhões, dirigindo um velho Volvo, morreu há dois anos. Durante muito tempo ele residiu perto de Lausanne, mas os seus filhos, todos portadores de passaporte suíço, vivem no estrangeiro. Em segundo lugar na lista estão as famílias Hoffmann e Oeri, que possuem parte da gigante farmacêutica Roche. O terceiro lugar é ocupado por Gérard Wertheimer, principal acionista da marca de luxo Chanel, de acordo com a lista, que foi publicada na sexta-feira nas revistas de negócios Bilan e Bilanz, e inclui suíços e estrangeiros residentes na Suíça. A razão para o aumento global da fortuna total foi o aumento dos preços no mercado de ações este ano, que teve um desempenho melhor do que em 2018. No entanto, nem todos tiveram um bom 2019: apenas um em cada seis bilionários ganhou mais dinheiro do que no ano anterior. Cerca de três quartos viram a sua fortuna estagnar. Entre os que caíram no ranking estão Ivan Glasenberg, ex-CEO da Glencore, multinacional de commodities e mineração baseada em Zug. O valor do seu pacote de ações caiu CHF 1,25 bilhões ao longo do ano, mas ele recebeu CHF 242 milhões em dividendos. Para entrar na lista, os participantes globais precisavam possuir ao menos 100 milhões de francos suíços. Os mais ricos de todos, notaram as revistas, estão ficando mais ricos. Os dez primeiros aumentaram os seus rendimentos em 18 bilhões de francos suíços, somando no total 221 bilhões de francos suíços. Quando o ranking foi iniciado em 1989, as 100 pessoas mais bem classificadas valiam um total de CHF 66 bilhões.