A tendência para propriedades cada vez maiores também se manteve em 2018. Em comparação com o ano anterior, foram contabilizadas mais 1,6% de propriedades com uma superfície produtiva superior a 30 hectares. As propriedades menores caíram 2,3%, seja por causa de fechamentos ou fusões.

Com essas mudanças, foram atualizados os tipos de animais mantidos nas fazendas suíças. Em comparação com 2017, no ano passado houve um aumento de 6,2% no número de galinhas poedeiras para mais de 3,37 milhões de aves. Destas, 18% eram criadas organicamente. Houve também um aumento de 3,1% no número de caprinos, elevando sua população total para 80.552.

Os números divulgados esta semana pelo Departamento Federal de Estatística da Suíça revelaram uma queda de 1,5% no número de propriedades rurais, passando o total para 50.852. No entanto, o número de fazendas orgânicas certificadas aumentou em cerca de 400, para 7.032. Isso elevou a participação das fazendas orgânicas de 1,4 pontos percentuais para 15%.

Fewer Swiss farms and dairy cows, more egg-layers and goats

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Agricultores suíços trocam vacas por cabras e galinhas 01. Junho 2019 - 15:30 No ano passado, 768 agricultores na Suíça abandonaram a profissão, enquanto outros aumentaram o número de animais e a produção de alimentos orgânicos. Os números divulgados esta semana pelo Departamento Federal de Estatística da Suíça revelaram uma queda de 1,5% no número de propriedades rurais, passando o total para 50.852. No entanto, o número de fazendas orgânicas certificadas aumentou em cerca de 400, para 7.032. Isso elevou a participação das fazendas orgânicas de 1,4 pontos percentuais para 15%. Com essas mudanças, foram atualizados os tipos de animais mantidos nas fazendas suíças. Em comparação com 2017, no ano passado houve um aumento de 6,2% no número de galinhas poedeiras para mais de 3,37 milhões de aves. Destas, 18% eram criadas organicamente. Houve também um aumento de 3,1% no número de caprinos, elevando sua população total para 80.552. O número de vacas leiteiras caiu para 564.200, representando um declínio de 10% na última década. No entanto, o número de bovinos criados para produção de carne subiu 1,7%, como nos anos anteriores. A tendência para propriedades cada vez maiores também se manteve em 2018. Em comparação com o ano anterior, foram contabilizadas mais 1,6% de propriedades com uma superfície produtiva superior a 30 hectares. As propriedades menores caíram 2,3%, seja por causa de fechamentos ou fusões.