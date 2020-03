Are Swiss trains becoming less punctual, pricier and more dangerous?

Em termos de passageiros transportados, pontualidade e segurança, as Ferrovias Federais Suíças são as mais eficientes da Europa. No entanto, não ...

A CFF disse que menos trens chegaram na hora (89,5%) no ano passado, mas a satisfação geral do cliente aumentou, tanto para as viagens de passageiros quanto para a carga. No total, a empresa registrou um lucro líquido de CHF463 milhões em 2019 (-18% em comparação com 2018).

A notícia do coronavírus veio quando a empresa estatal anunciava um número recorde para 2019. No ano passado, a CFF transportou um total de 1,3 milhões de passageiros por dia - 6% a mais do que em 2018. Vendeu 124 milhões de passagens - 15% a mais que em 2018 - e pela primeira vez mais da metade de todos as passagens foram compradas online. Um total de 8,8 milhões de passagens a preço reduzido foram vendidas.

No mundo inteiro, mais de 114.300 casos de infecção pelo coronavírus foram registrados em 111 países e territórios, causando a morte de 4026 pessoas, de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters. A Suíça, por sua vez, registrou uma terceira morte na terça-feira devido ao Coronavírus, uma mulher de 80 anos no Ticino. O número de infecções ultrapassou a marca dos 500 nesta terça-feira.

O número de pessoas que utilizam trens na Suíça diminuiu desde o surto do coronavírus, resultando em um enorme golpe financeiro, informou a CFF, a companhia de trens do país, na terça-feira.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Coronavírus afeta número de passageiros de trens suíços 10. Março 2020 - 12:26 O número de pessoas que utilizam trens na Suíça diminuiu desde o surto do coronavírus, resultando em um enorme golpe financeiro, informou a CFF, a companhia de trens do país, na terça-feira. O número de passageiros na Suíça caiu de 10 a 20%, enquanto o número de pessoas viajando para a Itália caiu 90% e o de pessoas indo para a França caiu 60% em comparação ao período anterior ao surto do vírus, disse. A CFF está, portanto, perdendo CHF500.000 por dia, disse a companhia. No mundo inteiro, mais de 114.300 casos de infecção pelo coronavírus foram registrados em 111 países e territórios, causando a morte de 4026 pessoas, de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters. A Suíça, por sua vez, registrou uma terceira morte na terça-feira devido ao Coronavírus, uma mulher de 80 anos no Ticino. O número de infecções ultrapassou a marca dos 500 nesta terça-feira. Recorde em 2019 A notícia do coronavírus veio quando a empresa estatal anunciava um número recorde para 2019. No ano passado, a CFF transportou um total de 1,3 milhões de passageiros por dia - 6% a mais do que em 2018. Vendeu 124 milhões de passagens - 15% a mais que em 2018 - e pela primeira vez mais da metade de todos as passagens foram compradas online. Um total de 8,8 milhões de passagens a preço reduzido foram vendidas. O número de pessoas comprando passes anuais ou de meia tarifa também aumentou. Cerca de 3,2 milhões de passageiros têm um desses passes, ou seja, quase metade da população do país. A CFF disse que menos trens chegaram na hora (89,5%) no ano passado, mas a satisfação geral do cliente aumentou, tanto para as viagens de passageiros quanto para a carga. No total, a empresa registrou um lucro líquido de CHF463 milhões em 2019 (-18% em comparação com 2018).