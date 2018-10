O FMI também acha que a economia suíça pode desacelerar a partir do próximo ano, seguindo uma queda no crescimento do PIB global. Na terça-feira, a previsão para 2019 caiu de 2% para 1,8%, e estima-se um crescimento médio de 1,7% até 2023.

A Suíça mantém sua tendência graças à sua relativa estabilidade e melhores condições comerciais entre as empresas. No mês passado, o governo suíço anunciou que o PIB (Produto Interno Bruto) previsto para 2018 subiu para 2,9%, contra a previsão anterior de 2,4%. O Institito Econômico Suíço (KOF) também publicou uma estimativa mais positiva nos últimos dias.

Enquanto isso, a previsão para o crescimento econômico global foi diminuída de 3,9% para 3,7% para o período 2018-2019, afirmou o FMI nesta terça-feira. A razão para o sentimento menos positivo é a contínua ameaça de guerras comerciais envolvendo os Estados Unidos, a possibilidade de um Brexit sem acordo com a União Europeia, um crescimento mais lento do que o esperado na UE e a volatilidade em algumas economias emergentes.

A ameaça crescente de guerra comercial entre os EUA e a China está afetando as perspectivas de crescimento econômico no médio prazo.

