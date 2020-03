“Raramente a volatilidade do mercado foi tão alta quanto na semana passada. A causa recai claramente na evolução do coronavírus e temores sobre seu impacto econômico ”, disse John Plassard, da Mirabaud Securities, em nota.

As moedas contribuíram com sua parte para a volatilidade predominante e o franco, desempenhando seu papel de porto seguro, estava se valorizando em relação às principais moedas, batendo CHF1,057 por euro e CHF 0,9254 por dólar.

Uma queda drástica nos preços do petróleo devido à falha da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) em concordar com os cortes na produção sinalizou o início do que alguns observadores estão chamando de Segunda-Feira Negra. O preço do barril Brent caiu mais de 22%. Na Ásia, os principais mercados financeiros foram afetados; em Tóquio, o Nikkei caiu 5,07% no fechamento do pregão. Os mercados europeus também despencaram com o Dax alemão caindo -7,4%) e o londrino FTSE 100 -8,6%.

A epidemia global de coronavírus está pesando fortemente no sentimento dos investidores. Em todo o mundo, mais de 100.000 casos de infecção foram registrados em 99 países e territórios, causando a morte de 3.792 pessoas, segundo a agência de notícias AFP. Enquanto isso, a Suíça registrou uma segunda morte no domingo devido ao Covid-19, um homem de 76 anos com problemas de saúde. O número de infecções ultrapassou a marca dos 300 na segunda-feira.

As maiores quedas foram registradas em ações de instituições financeiras e mercados cíclicos. A seguradora Zurich (-11,9%) caiu para o fundo do SLI, seguida pela AMS (-10,2%), Credit Suisse (-10,9%) e UBS (-9,7%).

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Bolsa suíça segue queda global 09. Março 2020 - 17:13 O mercado de ações suíço abriu segunda-feira com perdas substancialmente pesadas, depois de já sofrer na última sexta-feira. Às 9h14, o Índice do Mercado Suíço (SMI) caiu 6,1%, para 9142,31 pontos, enquanto o Swiss Leader Index (SLI) caiu 7,01%, para 1373,18 pontos, puxado pelas 30 principais ações. O Índice de Desempenho Suíço (SPI) caiu 5,6%, para 11.215,05 pontos. As maiores quedas foram registradas em ações de instituições financeiras e mercados cíclicos. A seguradora Zurich (-11,9%) caiu para o fundo do SLI, seguida pela AMS (-10,2%), Credit Suisse (-10,9%) e UBS (-9,7%). Covid-19 e segunda-feira negra A epidemia global de coronavírus está pesando fortemente no sentimento dos investidores. Em todo o mundo, mais de 100.000 casos de infecção foram registrados em 99 países e territórios, causando a morte de 3.792 pessoas, segundo a agência de notícias AFP. Enquanto isso, a Suíça registrou uma segunda morte no domingo devido ao Covid-19, um homem de 76 anos com problemas de saúde. O número de infecções ultrapassou a marca dos 300 na segunda-feira. Uma queda drástica nos preços do petróleo devido à falha da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) em concordar com os cortes na produção sinalizou o início do que alguns observadores estão chamando de Segunda-Feira Negra. O preço do barril Brent caiu mais de 22%. Na Ásia, os principais mercados financeiros foram afetados; em Tóquio, o Nikkei caiu 5,07% no fechamento do pregão. Os mercados europeus também despencaram com o Dax alemão caindo -7,4%) e o londrino FTSE 100 -8,6%. As moedas contribuíram com sua parte para a volatilidade predominante e o franco, desempenhando seu papel de porto seguro, estava se valorizando em relação às principais moedas, batendo CHF1,057 por euro e CHF 0,9254 por dólar. “Raramente a volatilidade do mercado foi tão alta quanto na semana passada. A causa recai claramente na evolução do coronavírus e temores sobre seu impacto econômico ”, disse John Plassard, da Mirabaud Securities, em nota. Segundo Plassard, "os índices europeus caminham para uma segunda-feira negra nesta manhã, após o fracasso das negociações entre a OPEP e a Rússia".