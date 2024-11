Eleição de Trump pode afetar ainda mais o direito ao aborto nos EUA

afp_tickers

4 minutos

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode levar a novos ataques ao direito ao aborto, que já foi drasticamente reduzido em vários estados americanos.

O republicano se vangloria de ter permitido que a garantia federal do direito ao aborto fosse derrubada em 2022 graças à sua nomeação de três juízes conservadores da Suprema Corte durante sua primeira presidência.

Essa decisão histórica reverteu meio século de jurisprudência e a Suprema Corte voltou a dar a todos os estados do país o poder de legislar sobre a questão. Desde então, cerca de 20 estados impuseram restrições parciais ou totais ao aborto.

Referendos sobre a questão foram realizados em 10 estados na terça-feira. Arizona, Missouri e Nova York, por exemplo, aprovaram emendas em suas constituições para restaurar a possibilidade de abortar até a viabilidade do feto, mas a Flórida rejeitou por uma pequena porcentagem.

Durante a campanha, Trump foi cauteloso com relação à questão, já que a maioria da opinião pública era a favor do direito ao aborto. Ao mesmo tempo, ele acomodou seu discurso para manter o apoio dos evangélicos.

O bilionário republicano que, em 1999, se declarou a favor do direito da mulher de escolher o aborto foi, em 2020, o primeiro presidente a participar da “Marcha pela Vida”, a manifestação anual de ativistas contra o aborto.

A candidata democrata Kamala Harris alertou durante toda a campanha que, se ganhasse a eleição, seu rival instituiria uma proibição nacional de interrupções voluntárias da gravidez (IVGs).

– O poder do Estado federal –

Desde outubro, Trump tem dito que imporia seu veto se o Congresso adotasse “uma proibição federal ao aborto”. Mas, de acordo com especialistas, o que ele quer dizer com proibição é vago. Ele poderia, por exemplo, designar apenas uma proibição sem exceções (em caso de estupro, incesto) e deixar a porta aberta para outras opções.

Além da via legislativa, um novo governo Trump pode se sentir tentado a usar o poder do Estado federal.

Os defensores do direito ao aborto esperam que o primeiro alvo do novo governo seja a pílula do aborto. Ela é usada em cerca de dois terços das IVGs nos Estados Unidos.

Ao longo dos anos, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA ampliou o acesso à mifepristona, a primeira das duas pílulas a serem tomadas para o aborto medicamentoso, principalmente ao permitir que ela seja enviada pelo correio após uma consulta de telemedicina.

Os especialistas acreditam que um segundo governo Trump poderia reverter essas novas disposições, com consequências até mesmo para os estados onde o aborto continua legal.

O fim da entrega de pílulas abortivas pelo correio representaria um grande golpe no bloqueio de outras opções de aborto implementadas desde a decisão da Suprema Corte há dois anos. Protegidos por leis específicas que os protegem, por exemplo, em Nova York, os médicos prescrevem e enviam pílulas abortivas para mulheres que vivem em estados com restrições.

Milhares de pílulas abortivas são enviadas todos os meses para estados que restringiram ou proibiram o aborto, de acordo com a organização WeCount.

– Uma lei antiga ressuscitada –

Outra opção seria ressuscitar uma lei federal ultrapassada adotada em 1873, a Lei Comstock, que proíbe o envio de itens “obscenos”, uma categoria que engloba tanto a pornografia quanto qualquer coisa que possa ser usada para contracepção ou aborto.

Mesmo que o procurador-geral do governo democrata que está deixando o cargo tenha declarado em 2022 que essa lei não poderia ser aplicada à mifepristona.

Se essa lei voltar a vigorar, ela poderá culminar na proibição do envio de material usado até mesmo para abortos cirúrgicos, segundo especialistas. Isso seria uma “proibição nacional de fato” dos IVGs, segundo eles.

O poder de nomear os juízes da Suprema Corte também poderia permitir que Trump, que já usou essa prerrogativa durante seu primeiro mandato, continuasse a reformular a alta corte para torná-la ultraconservadora. E, assim, influenciar indiretamente o direito ao aborto quando a questão for levada ao tribunal.

ia-la-sst/cha/lbc/val/dd/yr