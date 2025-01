Exército israelense diz que interceptou mísseis e drones disparados do Iêmen

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (3), que interceptou um míssil e um drone procedentes do Iêmen, de onde os rebeldes huthis, que assumiram a responsabilidade pelos dois disparos, lançaram recentemente vários ataques contra Israel.

O míssil foi interceptado durante a noite, depois de entrar no território israelense, informou o Exército, acrescentando que estava examinando as informações sobre os destroços que caíram no centro do país, onde soaram sirenes de alerta.

Logo depois, no início da manhã, afirmou ter interceptado um drone lançado do Iêmen antes de entrar em território israelense.

O porta-voz militar dos rebeldes huthis, Yahya Sari, afirmou que um míssil e um drone foram lançados contra Israel e que “atingiram os seus alvos”, antes de uma manifestação de apoio aos palestinos na sexta-feira na capital Sanaã.

Segundo Sari, o míssil tinha como alvo uma central elétrica e o drone “um alvo militar” ao leste de Jaffa.

Os huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram vários ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre o Exército israelense e o Hamas, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque sem precedentes em solo israelense do movimento islamista palestino.

Também atacam navios vinculados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido que navegam no mar Vermelho e no Golfo de Áden.

