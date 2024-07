Exportação de carne bovina do Brasil marca recorde antes do mês acabar, aponta Secex

reuters_tickers

2 minutos

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – As exportações de carne bovina in natura do Brasil, maior exportador mundial do produto, já registram novo recorde mensal em julho, antes mesmo de o mês acabar, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), publicados nesta segunda-feira.

Até a quarta semana de julho, o Brasil havia exportado 215,6 mil toneladas, alta de 34% ante os dados consolidados de todo o mês completo do ano passado.

O volume considera apenas carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, não incluindo produtos processados.

A exportação de carne bovina em julho já supera também as 192,6 mil toneladas registradas em junho e o último recorde do setor, marcado em maio deste ano (212 mil toneladas), conforme números da Secex.

Os grandes volumes embarcados acontecem em um período de maior oferta no Brasil.

A produção de carne bovina do Brasil deve somar 10,19 milhões de toneladas neste ano, aumento de 7,1% quando comparado com 2023, com maior oferta de animais no “auge” do ciclo pecuário em 2024, previu a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na semana passada.

O grande volume embarcado em julho está fazendo a receita crescer para 952 milhões de dólares no acumulado até a quarta semana, acima do total de cerca de 762 milhões de dólares do mesmo mês do ano passado, apesar de uma queda de quase 7% no preço médio de exportação.

Entre os principais mercados da carne bovina do Brasil está a China, que levou no primeiro semestre quase metade das exportações brasileiras.