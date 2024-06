Ferrari vence 24 Horas de Le Mans pelo segundo ano consecutivo

2 minutos

(Reuters) – A Ferrari venceu as 24 Horas de Le Mans pelo segundo ano consecutivo neste domingo, após uma batalha acirrada e tensa com a Toyota até o final da 92ª edição da prova de resistência.

Quase sem combustível e lidando com uma pista molhada, o dinamarquês Nicklas Nielsen recebeu a bandeira quadriculada no hipercarro número 50 499P compartilhado com o italiano Antonio Fuoco e com o espanhol Miguel Molina após 311 voltas no circuito de Sarthe.

O medidor de combustível do carro registrava cerca de 2% ao final da prova.

A Toyota GR010 híbridos do argentino Jose Maria Lopez — substituto de última hora depois que o britânico Mike Conway se machucou em um acidente de bicicleta — do japonês Kamui Kobayashi e do holandês Nyck de Vries terminou 14,221 segundos atrás, após largarem em 23º.

A equipe vencedora da Ferrari de um ano atrás — os italianos Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e o britânico James Calado — terminou em terceiro com o carro 51 em um dia de garoa e céu nublado.

A vitória do ano passado havia sido a primeira da marca italiana em Le Mans em 58 anos.

“O pior para mim foi quando me pediram para ir mais devagar, porque geralmente é aí que os erros acontecem”, disse Nielsen à emissora Eurosport depois de economizar combustível até o fim.

“A última volta foi muito longa. Eles me mantiveram atualizado sobre a diferença basicamente durante todo o período, então foi apenas uma questão de gerenciar a diferença para o carro no P2. Acabou sendo um período muito longo… mas conseguimos!”.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)