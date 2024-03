Filha de Kim Jong Un pode ser a sucessora escolhida para comandar a Coreia do Norte, afirma Seul

2 minutos

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, pode ter escolhido sua filha como sucessora, afirmou nesta segunda-feira (18) o governo da Coreia do Sul, depois que a imprensa do país hermético chamou a jovem de “grande guia”, um título reservado aos principais líderes da nação.

A imprensa oficial norte-coreana utilizou no sábado o termo “hyangdo”, reservado apenas para os grandes líderes do país e seus sucessores.

Os analistas destacaram que esta foi a primeira vez que Pyongyang apresentou a filha de Kim Jong Un desta maneira. O governo norte-coreano nunca identificou a jovem, mas segundo o serviço de inteligência sul-coreano o nome dela é Ju Ae.

“Normalmente, o termo ‘hyangdo’ é utilizado apenas para fazer referência ao oficial de maior escalão”, afirmou Koo Byoung-sam, porta-voz do Ministério da Unificação de Seul.

A referência reforça os rumores de que a adolescente, que aparece com frequência ao lado do pai em eventos importantes, seria a escolhida para ser a próxima dirigente da Coreia do Norte.

“Não descartamos a possibilidade de sucessão por Ju Ae”, acrescentou o porta-voz.

A imprensa oficial norte-corana divulgou as primeiras imagens da jovem em 2022, quando ela acompanhou o pai durante um teste de míssil balístico intercontinental (ICBM).

Desde então, a imprensa estatal a identifica de várias maneiras, incluindo “estrela da manhã da Coreia” e “criança amada”.

Ju Ae compareceu a vários eventos oficiais comandados por Kim Jong Un, incluindo manobras militares, uma visita a uma fábrica de armas ou uma visita a uma fazenda.

Imagens divulgadas no sábado por Pyongyang mostram a adolescente observando exercícios de paraquedistas, ao lado do pai e de comandantes militares.

Seul informou em um primeiro momento que o líder norte-coreano e sua esposa Ri tiveram o primeiro filho, um menino, em 2010, e que Ju Ae era a segunda filha. Mas no ano passado, o governo sul-coreano afirmou que era “incapaz de confirmar” a existência do filho.

Se Ju Ae assumir o poder, esta será a terceira sucessão hereditária desde a fundação do país em 1948.

Kim Jong Un herdou o poder em 2011, após a morte de seu pai Kim Jong Il, que assumiu o comando do país em 1994, após a morte de seu pai, Kim Il Sung, fundador da Coreia Norte.

kjk/ceb/cwl/es/zm/fp