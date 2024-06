Filme sobre pessoas com deficiência bate recordes na França

Uma comédia filmada por um ator e com um grupo de pessoas com deficiência se tornou um fenômeno social e o maior sucesso de bilheteira na França desde a crise da covid-19.

“Un p’tit truc en plus” (“Um pouco mais”, em tradução livre) conta as aventuras de um pai e um filho que, fugindo da polícia, se refugiam em um acampamento de férias para jovens deficientes.

A distribuidora do filme, Pan Distribution, anunciou no fim de semana passado em sua conta no Instagram que havia ultrapassado cinco milhões de entradas, superando não apenas a segunda parte da saga “Duna”, mas outro dos favoritos do público francês: “Asterix e Obelix no Reino do Meio”, que alcançou 4,6 milhões de telespectadores em 2023.

O diretor, Artus, interpreta um criminoso “fajuto” que, junto com seu pai (Clovis Cornillac), decidem desesperadamente fingir que são uma pessoa com deficiência e seu educador especializado, para se esconderem no acampamento de férias.

O filme consegue arrancar risadas das pessoas com deficiência, todos atores amadores, e não às suas custas.

– Temores dos produtores –

A produção do filme não foi nada fácil, já que muitos produtores relutaram, recordou Artus à imprensa no Festival de Cannes, onde o longa foi apresentado fora da competição.

Aos 36 anos, o ator de comédia conseguiu dar uma lição neles com seu primeiro filme.

“Na época um pouco ansiosa que vivemos, este filme cabe muito bem” e permite-nos descobrir “uma população que não vemos com frequência” no telão, explicou.

O filme é um “fenômeno social” sem cair no sentimentalismo ou no politicamente correto, na opinião de Eric Marti, da consultoria Comscore.

“Apela à inclusão, mas é sério. Não é clichê. É simples, divertido, emocionante e respeitoso”, explicou.

O cinema francês teve sucessos inesperados como o deste filme nos últimos anos.

“A Família Bélier”, lançado em 2014, mostrou como uma adolescente convive com a família, todos surdos.

Foi o maior sucesso de bilheteria da última década.

E um sucesso maior foi alcançado por “Intocáveis”, sobre a relação entre um rico tetraplégico e seu cuidador, o ator Omar Sy, um filme que alcançou 19,5 milhões de espectadores e se tornou um sucesso internacional.

– O caso de “Simón de la montaña” –

“Un p’tit truc en plus” coincidiu em Cannes com o filme argentino “Simón de la montaña”, também um filme de estreia e vencedor do Grande Prêmio da Semana da Crítica.

Dirigido por Federico Luis e protagonizado por Lorenzo Ferro, o filme narra a amizade que um jovem antissocial estabelece com um grupo de meninos que possuem algum tipo de deficiência mental.

“Sinto que em geral as pessoas tendem a se relacionar com as pessoas que são mais parecidas consigo mesmas”, explicou Federico Luis à AFP antes da estreia de “Simón de la montanã”.

“Acho que vale muito a pena se esforçar para interagir com pessoas diferentes: você acessa o que há de mais bonito no ser humano, que é sua grande amplitude e complexidade infinita”, acrescentou.

