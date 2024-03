Suíça quer responsabilizar mais os seus banqueiros

O parlamento suíço aprovou uma moção para obrigar os executivos dos principais bancos a devolver metade de seu salário da década anterior se o banco tiver que ser resgatado com dinheiro público.

A moção, que ainda precisa ser mais debatida, surge um ano depois que a Suíça forneceu bilhões em liquidez de emergência ao banco suíço Credit Suisse, que estava em dificuldades, antes de ser adquirido pelo rival UBS.

De acordo com a moção, se um grande banco for resgatado pelo governo, os executivos deverão devolver 50% de seus salários e bônus dos últimos 10 anos.

A moção afirma: “O governo é solicitado a tomar medidas para responsabilizar mais a alta administração de bancos sistemicamente importantes”. Apresentada por um político do Partido Popular Suíço (SVP), de direita, a moção fazia referência explícita ao caso do Credit Suisse em 2023, bem como ao resgate do UBS em 2008, durante a crise financeira mundial.

A moção foi aprovada com 120 votos a favor, 55 contra e 18 abstenções.

O governo suíço, que deverá apresentar seu próprio relatório com recomendações sobre como lidar melhor com os bancos considerados “grandes demais para falir”, propôs a rejeição da moção.

