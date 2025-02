Multas do Credit Suisse vão indenizar vítimas de corrupção em Moçambique

As multas do Credit Suisse do caso de Moçambique vão para o fundo SEC Keystone-SDA

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está direcionando as multas impostas ao Credit Suisse, relacionadas ao escândalo de Moçambique, para um fundo especial.

O fundo, que totaliza cerca de US$ 105,5 milhões (CHF 96 milhões), será distribuído às vítimas.

O “Credit Suisse Fair Fund”, criado pela SEC, inclui dinheiro coletado do Credit Suisse e do banco russo VTB Capital, cobrindo juros e penalidades civis. De acordo com uma ordem da SEC publicada na sexta-feira passada, um plano para distribuir esses fundos aos investidores afetados será estabelecido até o final de julho de 2025.

O Credit Suisse, agora de propriedade do UBS, fez um acordo com os órgãos reguladores dos EUA, Reino Unido e Suíça em outubro de 2021 sobre o escândalo da dívida de Moçambique. Como parte do acordo, o banco pagou quase US$ 550 milhões em penalidades e perdoou US$ 200 milhões em dívidas de Moçambique.

+ O Credit Suisse e os bilhões de Moçambique

O escândalo de Moçambique envolveu mais de US$ 2 bilhões em empréstimos e títulos arranjados pelo Credit Suisse para a nação africana. Esses empréstimos foram garantidos sem o conhecimento do parlamento local ou do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os fundos foram supostamente destinados a desenvolver uma frota de pesca de atum, mas subornos em grande escala foram supostamente pagos a funcionários corruptos, mergulhando Moçambique em uma grave crise financeira.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

