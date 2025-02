Suíços usam cada vez mais smartphones para pagar contas

Smartphones, relógios ou outros dispositivos são o método de pagamento mais utilizado na Suíça, de acordo com o Swiss Payment Monitor.

Os pagamentos por meio de dispositivos móveis representam o maior número de transações e o maior volume de negócios no pagamento de contas na Suíça.

Os pagamentos são feitos com mais frequência usando dispositivos móveis, como telefones celulares, tablets ou smartwatches. De acordo com o estudo publicado na terça-feira pela ZHAW Escola de Administração e Direito e pela Universidade de St Gallen, isso inclui não apenas o Twint, o Pix suíço, mas também pagamentos com carteiras eletrônicas, como Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay.

Em comparação com a última pesquisa em maio de 2024, o número total de todas as transações baseadas em dispositivos móveis aumentou novamente em 3,9% para uma participação de 30,7%. Enquanto isso, o uso de cartões de débito diminuiu em 1,8%, para 24,4%, e os pagamentos em dinheiro em 1,5%, para 24,2%.

Em termos de faturamento, o dinheiro também foi empurrado para fora do pódio pelos cartões de crédito. Depois dos dispositivos móveis, com uma participação no faturamento de 25,6% (+2,2%), e dos cartões de débito, com 24% (+1,0%), os cartões de crédito seguem em terceiro lugar, com 23,8% (+2,0%).

Dinheiro vivo nas lojas

No entanto, quando se trata de pagamentos em lojas, o dinheiro é mais uma vez o método preferido. O uso de dinheiro diminuiu 1,7%, chegando a 28,2% de todas as transações. No entanto, o uso de cartões de débito caiu ainda mais acentuadamente, de 2,1% para 28% de participação no mercado.

E aqui também, o pagamento por meio de dispositivos móveis está se recuperando rapidamente. Com um aumento de 4,3%, os dispositivos móveis já respondem por 24,4% de todas as transações.

O Swiss Payment Monitor é publicado a cada seis meses e baseia-se em dados de pesquisas representativas e dados públicos do Banco Central Suíço. Ele é publicado pelo Swiss Payment Research Centre do ZHAW e pelo Swiss Payment Behavior Lab da Universidade de St Gallen.

