Fintechs suíças prosperam com número recorde de empresas

O setor suíço de fintechs continuou seu crescimento no ano passado. Nunca antes houve tantas empresas ativas. O crescimento foi particularmente forte entre as empresas que se concentram na sustentabilidade. Entretanto, também há sinais de uma tendência de esfriamento.

No final de 2023, havia 483 empresas de fintech na Suíça – mais do que nunca. De acordo com o estudo iinTech publicado pela Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna na quinta-feira, isso representa cerca de 11% a mais em relação ao ano anterior. Isso significa que o setor triplicou de tamanho desde 2015. Liechtenstein também foi incluído no estudo pela primeira vez: 22 empresas FinTech estão sediadas no principado.

Foco em sustentabilidade

O crescimento foi particularmente forte no ano passado entre as empresas de fintech com foco estratégico em sustentabilidade (23%). De acordo com o estudo, elas representam cerca de 10% de todas as empresas suíças de fintech.

O interesse dos investidores em oportunidades de investimento sustentável é alto, de acordo com o diretor do estudo, Thomas Ankenbrand. A obrigação dos bancos de perguntar aos investidores privados sobre suas preferências de sustentabilidade favorece ainda mais esse crescimento.

Tendência de queda

Entretanto, também há sinais de uma tendência de queda. A Suíça está enfrentando mais concorrência, diz Ankenbrand. Estocolmo ultrapassou Zurique e Genebra no ranking dos locais mais atraentes para empresas de fintech, derrubando-as do segundo e terceiro lugares.

Entretanto, o terceiro e o quarto lugares provam que as condições gerais para a fintech na Suíça ainda são boas, diz o diretor do estudo. No entanto, as principais localidades internacionais de fintech, como Amsterdã, já se aproximaram.

Os primeiros representantes dos EUA são Nova York e São Francisco, em 6º e 7º lugares. A primeira cidade alemã é Berlim, em 10º lugar, com Singapura ainda liderando a lista por uma grande margem.

Além disso, o financiamento de empresas de fintech diminuiu em 2023, tanto em termos de volume quanto de número de transações. No ano anterior, um total de CHF457 milhões (US$ 518 milhões) fluíram para o setor de fintech suíço em 68 rodadas de financiamento.

Em 2022, esse número ainda era de CHF 605 milhões em 84 rodadas de financiamento, de acordo com o estudo. Ainda não é possível determinar se essa queda é uma desaceleração estrutural ou se é impulsionada por um efeito temporário da taxa de juros.

Grande potencial

As fintechs evoluíram de um nicho de mercado para um importante provedor de inovações para os prestadores de serviços financeiros tradicionais. No entanto, o potencial ainda não foi esgotado, diz Ankenbrand.

Há um grande potencial para o setor financeiro no campo da inteligência artificial. A adaptação dinâmica a novos desenvolvimentos tecnológicos beneficiaria a Suíça como local de negócios e o setor fintech local. A Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna publica anualmente o estudo iinTech. Esta é a nona edição e foi produzida com o apoio da e.foresight, Finnova, Inventx, SIX, Swiss Bankers Prepaid Services, Swiss Fintech Innovations e Zürcher Kantonalbank.

