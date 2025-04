Trump: ricos buscam refúgio em bancos suíços

Zurique é atraente por várias razões. Westend61 / A. Tamboly

Americanos ricos, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, estão elaborando planos de contingência para mover ativos para a Suíça em meio à incerteza causada pela administração Trump.

Banqueiros privados, escritórios de gestão de riqueza familiar e grupos de gestão de ativos disseram ter visto um grande aumento no número de clientes querendo abrir contas bancárias e de investimento com base na Suíça, especialmente aquelas em conformidade com as regras fiscais dos EUA.

Josh Matthews, co-fundador da Maseco, com sede no Reino Unido e que oferece gestão de patrimônio para americanos no exterior, disse que a última vez que ele viu esse tipo de interesse foi durante a crise financeira, quando havia o temor de falências bancárias nos EUA. Isso está acontecendo agora, afirmou ele, por causa da “incerteza de uma presidência de Trump”.

Um gestor de patrimônio envolvido com clientes transfronteiriços disse que atualmente estava ajudando uma família rica dos EUA a transferir entre cinco milhões de dólares (4,4 milhões de francos) e 10 milhões de dólares para a Suíça.

Esses preparativos são indicativos da força duradoura da Suíça como um centro financeiro, mesmo após sua neutralidade ter se tornado um ponto de intenso debate político após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. O país ainda é o principal destino mundial para a gestão de riqueza transfronteiriça.

Pierre Gabris, fundador e sócio-gerente da Alpen Partners, com sede em Zurique, que possui uma entidade registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) chamada Alpen International, disse que viu muitos questionamentos de americanos considerando suas opções em termos de residência e onde alocar ativos. Frequentemente, essas pessoas já tinham um perfil mais internacional, como raízes israelenses ou indianas, acrescentou ele.

“Certamente isso tem sido um padrão nos últimos meses”, disse Gabris. “Desde a eleição, houve alguns clientes anti-Trump, e muitos deles são movidos pelo medo.”

Muitos clientes estavam procurando diversificar se distanciando do dólar americano, abrindo contas suíças, acrescentou Gabris.

Segredo bancário suíço

Os americanos não podem simplesmente abrir uma conta bancária suíça devido a regulamentações rigorosas, como a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (Fatca), que exige que os bancos estrangeiros reportem os titulares de contas dos EUA para o Serviço de Receita Federal (IRS).

Mas, se um gerente de patrimônio ou de ativos suíço estiver registrado na SEC nos EUA, ele pode ajudar os clientes a abrir contas e gerenciar o dinheiro.

Outro chefe de um pequeno negócio de gestão de patrimônio com sede nos EUA disse que não haviam visto um grande aumento no apetite por contas bancárias suíças. O que havia mudado nos últimos anos, disse ele, foi que as instituições financeiras suíças começaram a se sentir confortáveis em atender clientes dos EUA após lidarem com questões fiscais que custaram bilhões de dólares em multas para os bancos suíços.

Desde 2008, as autoridades dos EUA intensificaram a repressão a dezenas de bancos suíços que ajudavam americanos a evitar pagar impostos usando as regras de sigilo bancário do país.

Os bancos suíços, em 2013, se adaptaram às regras fiscais dos EUA aumentando a transparência, cumprindo a Fatca e compartilhando informações sobre os titulares de contas dos EUA para evitar penalidades legais. O processo de garantir que seus clientes dos EUA cumprissem essas regras foi um fator de desestímulo para alguns bancos suíços.

“Houve uma tendência de bancos suíços estabelecendo entidades registradas nos EUA, onde os clientes depositavam ativos na Suíça, mas eram atendidos por banqueiros nos EUA”, disse o gestor de patrimônio.

