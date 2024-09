Flórida se prepara para chegada de furacão

Milhares de moradores começaram nesta quarta-feira (25) a deixar parte da costa da Flórida, em meio aos preparativos para a chegada do furacão Helene, que pode causar inundações catastróficas.

A tempestade tropical se tornou um furacão na manhã de hoje, no Golfo do México. São esperadas “ondulações com risco mortal, ventos de furacão, chuvas e inundações em grande parte da Flórida e do sudeste dos Estados Unidos”, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami, em seu último boletim.

Os ventos máximos sustentados aumentaram para cerca de 130 km/h, com rajadas ainda mais fortes. “O prognóstico é de que continue ganhando força e se espera que Helene se torne um furacão maior quando atingir a costa de Big Bend, na Flórida, na noite desta quinta-feira”, acrescentou o NHC.

O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência para quase todos os 67 condados da Flórida. Segundo o NHC, pode ocorrer uma movimentação do mar “catastrófica e letal ao longo de partes da costa do Big Bend da Flórida, onde a inundação pode chegar a até seis metros acima do nível do solo, juntamente com ondas destrutivas”. A tempestade também pode entrar pela terra, acrescentou.

A cidade de Atlanta, que fica a centenas de quilômetros da Costa do Golfo e tem 5 milhões de habitantes, deve receber ventos com força de tempestade tropical e chuvas torrenciais até sexta-feira.

“A administração completa Biden-Harris está pronta para fornecer mais assistência à Flórida e a outros estados que estão no trajeto da tempestade caso seja necessário”, comunicou a Casa Branca.

Há ordens de evacuação parcial obrigatória em dez condados, enquanto outros dois ordenaram a evacuação de todos os moradores. DeSantis disse que pelo menos 12 centros de saúde já iniciaram evacuações e outras são esperadas.

O governador também mobilizou a Guarda Nacional e milhares de agentes de resgate para possíveis operações de busca, restabelecimento de eletricidade e recuperação de vias.

Após chegar à península de mexicana de Yucatán, que tem vários balneários turísticos como Cancún, Helene pode alcançar a categoria 3 ou até mesmo a 4 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, de acordo com a Divisão de Emergências da Flórida.

– Estado em alerta –

“Os impactos dessa tempestade realmente afetarão toda a península da Flórida”, disse DeSantis, em coletiva de imprensa na cidade de Tampa. O governador também estimou um possível “impacto direto” na região de Tallahassee, uma ampla faixa do noroeste da Flórida, incluindo a Baía de Tampa, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas.

Em São Petersburgo, vizinha a Tampa, longas filas de veículos eram vistas em vários centros de distribuição de areia para encher sacos e fazer barreiras protetoras.

A professora Lorraine Major, que viveu toda a sua vida na Flórida, estava fazendo seus próprios preparativos. “Você se acostuma”, disse ela sobre as tempestades e furacões que atingem o estado todos os anos.

“Mas nos últimos dois anos, os furacões têm sido realmente muito fortes”, acrescentou a mulher de 44 anos.

Foram emitidos alertas de furacão para uma faixa da costa de cerca de 400 quilômetros. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) alertou para ondas de até 4,5 metros de altura.

Se as previsões meteorológicas se confirmarem, Helene pode ter ventos de até 177 km/h e seria o primeiro furacão dessa magnitude a atingir os Estados Unidos em mais de um ano.

O último furacão com potência similar, Idalia, tocou o solo em agosto de 2023, atingindo o nordeste do estado da Flórida.

A temporada de furacões de 2024 no Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, tem sido menos intensa do que se previa.

Mas para os cientistas, a mudança climática que aquece as águas do oceano torna mais provável a intensificação rápida das tempestades e aumenta o risco de furacões mais poderosos.

