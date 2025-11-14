Mudança climática nos Alpes também afeta geleiras nos picos mais altos
Série World glaciers, Episódio 4:
As geleiras suíças perderam um quarto de seu volume nos últimos dez anos. O aumento das ondas de calor e a diminuição da queda de neve nas montanhas podem levar ao desaparecimento de quase todas as geleiras dos Alpes até o final do século.
As mudanças climáticas continuam afetando as geleiras alpinas. Até 2025, seu volume terá encolhido 3% em comparação com o ano anterior. Essa é a última avaliação da Rede Suíça de Monitoramento de Geleiras (GLAMOS) e da Academia Suíça de Ciências Naturais. É o maior recuo após os de 2003, 2022 e 2023.
“Este ano acabou sendo um pouco menos extremo do que temíamos”, disse Matthias Huss, diretor da GLAMOS. no entanto, o que me impressiona e preocupa é que estamos “nos acostumando” com esses anos muito negativos. É um novo normal, mas que não deveria existir”.
Os Alpes estão se aquecendo mais rápido do que a média global e as geleiras suíças perderam um quarto de seu volume desde 2015, aponta o GLAMOS. Entre 2016 e 2022, cem geleiras – de um total de cerca de 1.400 geleiras – desapareceram completamente no território helvético.
Temperaturas acima de 0°C, mesmo em uma altitude de cinco mil metros
O derretimento deste ano foi favorecido pela escassez de neve durante o inverno passado. A camada de neve que normalmente protege a geleira do calor do verão foi insuficiente. Em algumas regiões de Graubünden, os níveis de neve fresca estavam entre os mais baixos já observados, segundo o GLAMOS.
As ondas de calor em junho – a segunda mais quente desde o início das medições em 1864 – e em agosto também contribuíram para o encolhimento da geleira. em junho, estive na mesma geleira várias vezes: é incrível observar que a espessura pode encolher um metro em pouco mais de uma semana”, diz Huss.
As geleiras mais afetadas são aquelas abaixo de uma altitude de três mil metros. A espessura das geleiras de Plaine Morte (cantão de Berna) e Silvretta (cantão dos Grisões) diminuiu em média dois metros desde 2024. O derretimento do gelo no Aletsch, a maior geleira dos Alpes, ultrapassou quatro metros em algumas áreas.
No entanto, nem mesmo as geleiras mais altas são poupadas. Neste verão, a linha zero de temperatura ultrapassou os cinco mil metros várias vezes. “Esse é um fenômeno novo, que só observamos nos últimos anos. O derretimento das geleiras também afeta os picos mais altos”, diz Huss. Apenas um mês de julho relativamente frio e úmido, acrescenta ele, tornou possível “evitar o pior”.
Geleiras recuam nos países alpinos
O recuo das geleiras não se limita à Suíça. “Todas as geleiras dos Alpes compartilham o mesmo destino: um recuo frontal e uma redução da área e da espessura, mesmo nas encostas voltadas para o norte”, diz Vanda Bonardo, chefe da Caravana das GeleirasLink externo.
Essa campanha itinerante, que teve origem na Itália, tem como objetivo monitorar as geleiras alpinas e aumentar a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas. A Caravana visitou oito geleiras na Itália, Suíça e Alemanha neste verão.
A evolução da geleira Adamello na Lombardia, a maior da Itália, é particularmente significativa, de acordo com Bonardo. “Em comparação com a visita de dois anos atrás, ela mudou completamente: a frente se rompeu e o comprimento diminuiu em várias centenas de metros.
Nos últimos 60 anos, os Alpes italianos perderam uma área de gelo de mais de 170 km2, igual à superfície do Lago Como, diz a Carovana em seu último relatório.
Devido ao aquecimento global, o destino das 93 geleiras da Áustria também parece estar selado. dentro de 40 a 45 anos, toda a Áustria estará praticamente sem gelo”, disse Andreas Kellerer-Pirklbauer, chefe do Pesquisa Nacional das Geleiras no ano passado.
A Mer de Glace, a maior geleira da França, localizada acima de Chamonix, tem recuado em média 30 metros por ano desde 2003. Se as temperaturas globais continuarem a subir de acordo com as trajetórias atuais, o volume da geleira diminuirá em 80% até 2100, prevê a Universidade de Grenoble.
Na Alemanha, a maior preocupação é com o permafrost, a camada de terra permanentemente congelada. Ela pode desaparecer completamente em 50 anos, aumentando a instabilidade das encostas das montanhas.
Montanhas mais instáveis sem geleiras
O recuo das geleiras não apenas transforma profundamente a paisagem alpina, com impactos sobre o turismo, mas também tem consequências para o setor hidrelétrico. Medidas de adaptação serão necessárias no futuro, pois o fluxo de água que enche os reservatórios nas montanhas dependerá cada vez mais da precipitação direta e do derretimento da neve, em vez do derretimento das geleiras.
O que preocupa os especialistas não é apenas a diminuição da quantidade de geleiras, mas também os riscos que isso acarreta. “O recuo progressivo das geleiras desestabiliza as montanhas, o que pode levar a eventos como o colapso de faces rochosas e massas de gelo. Foi isso que causou a destruição do vilarejo de Blatten”, ressalta Huss.
Blatten: modelo para gerenciamento de riscos naturais
Mas Blatten não é apenas um emblema dos efeitos desastrosos que o derretimento das geleiras e o permafrost nos Alpes podem causar. Para Vanda Bonardo, ele também é um modelo para o gerenciamento de riscos naturais. É a prova de que a pesquisa e o monitoramento ajudam a reduzir os riscos, diz ela.
Em Blatten, as tecnologias de observação de riscos naturais – por exemplo, câmeras e equipamentos de radar – permitiram que as autoridades colocassem a população em segurança antes que a geleira desmoronasse.
A Glacier Caravan e outras organizações, incluindo a Pro Natura na Suíça, pedem um melhor monitoramento das geleiras na Europa e o desenvolvimento de uma governança para o gerenciamento do ambiente alpino.
Entretanto, para preservar as geleiras, há apenas uma receita, diz Vanda Bonardo: “Temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Todo o resto é um paliativo”.
