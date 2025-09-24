ONU denuncia simulações de execuções de prisioneiros ucranianos
As Nações Unidas condenaram inúmeros abusos contra civis ucranianos detidos em territórios controlados pelo exército russo. Em um relatório publicado em Genebra na terça-feira, o órgão se concentra, em particular, nas simulações de execuções.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
O Alto Comissariado para os Direitos Humanos divulgou sua primeira avaliação em 2023. Neste segundo relatório sobre detenções relacionadas ao conflito, ele considera novamente que tortura e outros abusos foram amplamente e sistematicamente perpetrados pela Rússia.
Um total de 215 prisioneiros libertados relataram ter sido submetidos a choques elétricos, ameaças de violência contra seus familiares e contra eles próprios, além de violência sexual. Eles também falaram sobre a falta de alimentos e medicamentos.
O Alto Comissariado lamenta a aplicação do Código Penal russo nos territórios do leste da Ucrânia, com Moscou violando suas obrigações sob o direito internacional humanitário (DIH). Essa situação levou a detenções arbitrárias e preocupações com desaparecimentos forçados.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Notícias
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.