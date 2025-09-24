The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Genebra internacional

ONU denuncia simulações de execuções de prisioneiros ucranianos

imagem
As Nações Unidas condenaram, em Genebra, a simulação de execuções de prisioneiros ucranianos Keystone-SDA

As Nações Unidas condenaram inúmeros abusos contra civis ucranianos detidos em territórios controlados pelo exército russo. Em um relatório publicado em Genebra na terça-feira, o órgão se concentra, em particular, nas simulações de execuções.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos divulgou sua primeira avaliação em 2023. Neste segundo relatório sobre detenções relacionadas ao conflito, ele considera novamente que tortura e outros abusos foram amplamente e sistematicamente perpetrados pela Rússia.

Um total de 215 prisioneiros libertados relataram ter sido submetidos a choques elétricos, ameaças de violência contra seus familiares e contra eles próprios, além de violência sexual. Eles também falaram sobre a falta de alimentos e medicamentos.

O Alto Comissariado lamenta a aplicação do Código Penal russo nos territórios do leste da Ucrânia, com Moscou violando suas obrigações sob o direito internacional humanitário (DIH). Essa situação levou a detenções arbitrárias e preocupações com desaparecimentos forçados.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR