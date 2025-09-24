ONU denuncia simulações de execuções de prisioneiros ucranianos

As Nações Unidas condenaram, em Genebra, a simulação de execuções de prisioneiros ucranianos Keystone-SDA

As Nações Unidas condenaram inúmeros abusos contra civis ucranianos detidos em territórios controlados pelo exército russo. Em um relatório publicado em Genebra na terça-feira, o órgão se concentra, em particular, nas simulações de execuções.

O Alto Comissariado para os Direitos Humanos divulgou sua primeira avaliação em 2023. Neste segundo relatório sobre detenções relacionadas ao conflito, ele considera novamente que tortura e outros abusos foram amplamente e sistematicamente perpetrados pela Rússia.

Um total de 215 prisioneiros libertados relataram ter sido submetidos a choques elétricos, ameaças de violência contra seus familiares e contra eles próprios, além de violência sexual. Eles também falaram sobre a falta de alimentos e medicamentos.

O Alto Comissariado lamenta a aplicação do Código Penal russo nos territórios do leste da Ucrânia, com Moscou violando suas obrigações sob o direito internacional humanitário (DIH). Essa situação levou a detenções arbitrárias e preocupações com desaparecimentos forçados.

Adaptação: Fernando Hirschy

