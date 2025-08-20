Transição de gênero em 1930 surpreende vilarejo católico na Suíça

O isolamento das montanhas do cantão do Valais possibilitou novos projetos de vida. Na foto: Capela no vilarejo de Goms. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Parece um enredo de Hollywood: um intelectual inglês busca a felicidade em um vilarejo montanhoso do Valais há quase cem anos e se transforma em uma mulher.

Sabine Steiner, SRF

O vale de Blinn, no cantão do Valais (sul da Suíça), é dominado pela natureza. Pinheiros se agarram às encostas íngremes e escarpadas dos dois lados, e um riacho corre lá embaixo. Entre eles, pedras testemunham incontáveis deslizamentos de terra. Foi justamente nesse vale indomável que o intelectual inglês Vincent Donovan se estabeleceu, há quase cem anos.

Inglês abastado

Duas realidades colidiram quando Donovan chegou a Reckingen em 1929, conta Ilse Carlen, que há anos pesquisa a história de Donovan. De um lado, a população local simples e estritamente católica; do outro, Donovan, um inglês altamente instruído, refinado e rico. “Com seu comportamento, seus modos e sua cartola, ele chamava atenção no vilarejo.”

Vincent Donovan buscava a natureza. Seu novo lar: uma caverna sob uma rocha no vale de Blinn, a mais de uma hora de caminhada do vilarejo. “Isso despertou a curiosidade da população”, conta Ilse Carlen. Especialmente aos domingos, muitos moradores visitavam o “inglês”. Era um alívio bem-vindo na dura rotina dos camponeses.

Donovan se transforma em Kraig

Além disso, Donovan recebia os visitantes com generosidade: cigarros, chá, pão branco e geleia. “Pão branco era um luxo que os moradores não podiam pagar na época.” Sua generosidade, conhecimento e humor inglês impressionaram a comunidade. “Ele conquistou a população e fez amizade com ela.” Ilse Carlen está convencida: só assim foi possível o que viria a seguir.

Vincent Donovan, também conhecido como Franca Kraig, em frente à sua caverna. Esta foto do “inglês” pode ser encontrada em muitos álbuns de família antigos em Reckingen. zVG

Vincent Donovan se transformou, pouco a pouco, em Franca Kraig. “O cabelo cresceu, a camisa virou blusa, a calça virou saia e assim por diante.”

Kraig chamava atenção

A comunidade aceitou a mudança de identidade. “Que isso tenha sido possível em um vilarejo conservador naquela época ainda me surpreende”, afirma Carlen.

Um homem vivendo como mulher em uma caverna: foi uma história que causou alvoroço na população conservadora desse cantão montanhês. Um jornal local do Valais escreveu, em 1932, sobre um “excêntrico enigmático”, uma “mulher-macho” que levava uma vida de eremita peculiar: “Uma visita à Franca Kraig revelou os seguintes detalhes interessantes: a mulher estava devidamente barbeada, com um corte de cabelo feminino, enfeitado com presilhas. A roupa e até as meias de seda: era tudo impecável.”

Segundo Ilse Carlen, Franca Kraig sempre evitou qualquer atenção. “Embora a família em Londres tenha aceitado e apoiado a transição do filho, a sociedade inglesa não podia saber. Isso teria arruinado a família socialmente.”

A cautela de Kraig ficou demonstrada em um artigo de 1935, publicado em uma revista semanal de Zurique. Lá, ela é descrita como uma “excêntrica avessa ao contato humano”. Apesar dos alertas dos moradores, um repórter conseguiu, “com muita astúcia”, tirar algumas fotos da inglesa excêntrica.

Não se sabe se Franca Kraig teve conhecimento desses artigos. “Mesmo que as fotos tenham sido tiradas de forma duvidosa, hoje são uma sorte”, diz Ilse Carlen. Pois as imagens comprovam: essa história incomum, de quase um século atrás, realmente aconteceu.

Adaptação: Alexander Thoele

Vida movimentada Percy Vincent Donovan nasceu em 1882, filho de um pastor anglicano e de uma mãe aristocrática. Aos 16 anos, conheceu Goms, passando um verão no vale de Binntal com seu pai. Donovan estudou em Oxford e publicou seu primeiro romance ainda como estudante. Sem concluir o curso, mudou-se para Nova York, onde tentou a sorte como escritor e boêmio. Em 1929, aos quase 50 anos, retornou à Europa. Procurando uma vida simples, estabeleceu-se no cantão do Valais. Donovan tornou-se Franca Kraig. Viveu dez anos em Goms. Com a crise de 1929, o dinheiro vindo de Londres secou e Kraig empobreceu. Pouco após o início da II Guerra Mundial, Kraig foi expulsa da Suíça e morreu em 1940, em Londres, após um bombardeio alemão.

