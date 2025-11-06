Empresa de transporte suíça testa táxis autônomos
Em dezembro, a PostBus Switzerland testará um novo serviço de transporte público com carros autônomos na região de Altstätten, no cantão de St. Gallen.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
A operação experimental será ampliada posteriormente. A operação permanente poderá começar em 2027.
Após o anúncio dos testes de direção no final de outubro, a PostBus apresentou na quarta-feira em Altstätten o veículo automatizado chamado AmiGo. Ele foi desenvolvido em colaboração com a fabricante chinesa de táxis robóticos Apollo Go, da empresa de tecnologia Baidu.
O carro autônomo tem como objetivo complementar os serviços de transporte público em regiões rurais e menos desenvolvidas no leste da Suíça, bem como em horários de menor movimento. Ele estará disponível sob demanda por meio de um aplicativo. Até 25 veículos foram anunciados para a implantação final no leste da Suíça.
Mostrar mais
Suíça se prepara para a era do transporte sem motorista
Até quatro passageiros
O AmiGo está equipado com 36 sensores, várias câmeras, um sistema de posicionamento com precisão centimétrica, radar e um sistema automático de limpeza de sensores, entre outras coisas, de acordo com o comunicado de imprensa da PostBus. Há espaço para um máximo de quatro passageiros.
As primeiras viagens de teste serão realizadas nos arredores de Altstätten, explicou Urs Bloch, porta-voz da Postbus. A área de teste será então gradualmente ampliada.
Os documentos mostram uma região de cerca de 80 quilômetros quadrados e 16 municípios como uma possível área de operação. A área se estenderia do Vale do Reno até Heiden e Wolfhalden, em Appenzell Ausserrhoden, e até Oberegg, em Appenzell Innerrhoden.
Ainda não se sabe se essa área será atendida pelo AmiGo. Não é possível dizer exatamente quando quais vilarejos serão adicionados, explicou Bloch. As etapas individuais serão sempre definidas de acordo com a experiência adquirida.
Mostrar mais
Estradas suíças poderão ter veículos sem motorista
Testes até 2027
Se a operação de teste for bem-sucedida e todos os requisitos de segurança e qualidade forem atendidos, as primeiras viagens sem acompanhamento poderão ocorrer ao longo de 2026. A operação permanente deverá então começar no primeiro trimestre de 2027.
A PostBus está planejando vários eventos informativos para apresentar o serviço ao público. Eles ocorrerão em 11 de novembro em Altstätten, em 24 de novembro em Widnau e em 19 de janeiro em Heiden. Além dos cantões da Suíça oriental, o Departamento Federal de Transportes, o Departamento Federal de Estradas e o Touring Club Suíça também estão envolvidos no teste.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.