Empresa de transporte suíça testa táxis autônomos

A Postbus testa táxis automatizados de transporte público no leste da Suíça. Keystone-SDA

Em dezembro, a PostBus Switzerland testará um novo serviço de transporte público com carros autônomos na região de Altstätten, no cantão de St. Gallen.

3 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss PostBus tests automated taxis ler mais Swiss PostBus tests automated taxis

Deutsch de Postauto testet in der Ostschweiz automatisiert fahrende ÖV-Taxis original ler mais Postauto testet in der Ostschweiz automatisiert fahrende ÖV-Taxis

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A operação experimental será ampliada posteriormente. A operação permanente poderá começar em 2027.

Após o anúncio dos testes de direção no final de outubro, a PostBus apresentou na quarta-feira em Altstätten o veículo automatizado chamado AmiGo. Ele foi desenvolvido em colaboração com a fabricante chinesa de táxis robóticos Apollo Go, da empresa de tecnologia Baidu.

O carro autônomo tem como objetivo complementar os serviços de transporte público em regiões rurais e menos desenvolvidas no leste da Suíça, bem como em horários de menor movimento. Ele estará disponível sob demanda por meio de um aplicativo. Até 25 veículos foram anunciados para a implantação final no leste da Suíça.

Mostrar mais

Mostrar mais IA suíça Suíça se prepara para a era do transporte sem motorista Este conteúdo foi publicado em Qual será o impacto do transporte autônomo na Suíça e será que podemos esperar uma onda de carros sem motorista em breve? ler mais Suíça se prepara para a era do transporte sem motorista

Até quatro passageiros

O AmiGo está equipado com 36 sensores, várias câmeras, um sistema de posicionamento com precisão centimétrica, radar e um sistema automático de limpeza de sensores, entre outras coisas, de acordo com o comunicado de imprensa da PostBus. Há espaço para um máximo de quatro passageiros.

As primeiras viagens de teste serão realizadas nos arredores de Altstätten, explicou Urs Bloch, porta-voz da Postbus. A área de teste será então gradualmente ampliada.

Os documentos mostram uma região de cerca de 80 quilômetros quadrados e 16 municípios como uma possível área de operação. A área se estenderia do Vale do Reno até Heiden e Wolfhalden, em Appenzell Ausserrhoden, e até Oberegg, em Appenzell Innerrhoden.

Ainda não se sabe se essa área será atendida pelo AmiGo. Não é possível dizer exatamente quando quais vilarejos serão adicionados, explicou Bloch. As etapas individuais serão sempre definidas de acordo com a experiência adquirida.

Mostrar mais

Mostrar mais IA suíça Estradas suíças poderão ter veículos sem motorista Este conteúdo foi publicado em Uma mudança na legislação suíça aumentou a possibilidade de veículos autônomos operarem em condições reais em cerca de três anos. ler mais Estradas suíças poderão ter veículos sem motorista

Testes até 2027

Se a operação de teste for bem-sucedida e todos os requisitos de segurança e qualidade forem atendidos, as primeiras viagens sem acompanhamento poderão ocorrer ao longo de 2026. A operação permanente deverá então começar no primeiro trimestre de 2027.

A PostBus está planejando vários eventos informativos para apresentar o serviço ao público. Eles ocorrerão em 11 de novembro em Altstätten, em 24 de novembro em Widnau e em 19 de janeiro em Heiden. Além dos cantões da Suíça oriental, o Departamento Federal de Transportes, o Departamento Federal de Estradas e o Touring Club Suíça também estão envolvidos no teste.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos