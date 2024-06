Ibovespa sobe em dia de vencimento de opções com Sabesp em destaque

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa subia nesta sexta-feira, em meio ao vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista, com Sabesp como destaque de alta conforme se aproxima a oferta de papéis que privatizará a companhia de saneamento básico de São Paulo.

Por volta de 10h35, o Ibovespa subia 0,34%, a 120.861,2 pontos, acumulando até o momento um acréscimo de 1% na semana. Na mínima até o momento, chegou a 120.061,04 pontos e, na máxima, a 120.876,09 pontos. O volume financeiro somava 2 bilhões de reais.

A equipe da corretora Commcor também chamou a atenção para o “relevante” vencimento de opções sobre ações, índices futuros e opções sobre esses índices no mercado norte-americano, que tendem a elevar os volumes negociados e adicionar volatilidade.

“Naturalmente, é esperada a reverberação desses movimentos mundo afora, não sendo diferente aqui”, afirmou em comentário a clientes.

Nos primeiros negócios, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário nos Estados Unidos, rondava a estabilidade. Em paralelo, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 4,2244%, de 4,254% na véspera.

DESTAQUES

– SABESP ON valorizava-se 3,89% após o governo de São Paulo aprovar na véspera novos detalhes envolvendo a oferta de ações que privatizará a companhia de saneamento básico do Estado, incluindo o preço mínimo e a cobertura mínima para a oferta — mas esses valores só serão divulgados após liquidação da operação. Segundo o governo, a operação poderá ser aberta nos próximos dias.

– VALE ON cedia 0,36%, após os futuros do minério de ferro recuarem na China, em meio a rumores no mercado sobre um limite à produção de aço bruto no principal consumidor da commodity. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,7%, a 811,5 iuanes (111,76 dólares) a tonelada, o menor valor desde 17 de junho. Na semana, a queda foi de 1,8%.

– PETROBRAS PN valorizava-se 0,49%, buscando a quinta alta seguida, em dia de variação positiva dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,15%, a 85,84 dólares.

– ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 0,29%, enquanto BRADESCO PN perdia 0,24%.

– ENERGISA UNIT subia 1,18%, após dados mostrando que o consumo consolidado de energia elétrica, cativo e livre nas áreas de concessão do grupo apresentou um aumento de 12,4% em maio. O setor também tinha como pano de fundo decreto que vai regular os novos contratos de distribuidoras de energia elétrica, que prevê até mesmo a possibilidade de caducidade ou intervenção em empresas que descumprirem suas responsabilidades.

