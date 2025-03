Imagem dos estrangeiros na Suíça piorou

Entre 2022 e 2024, a proporção da população suíça que considera negativo o impacto dos estrangeiros na educação escolar aumentou em 7%. Keystone-SDA

O Departamento Federal de Estatística constatou que a opinião dos suíços sobre os estrangeiros piorou nos últimos dois anos.

Entre 2022 e 2024, a proporção da população suíça que considera negativo o impacto dos estrangeiros na educação escolar aumentou em sete pontos percentuais, informou o Departamento Federal de Estatística na terça-feira.

Na área de segurança, a proporção de pessoas que acreditam que os estrangeiros tornam as estradas da Suíça inseguras aumentou em 6 pontos percentuais, chegando a quase 30%. As preocupações com o uso indevido de benefícios sociais também dividem mais fortemente a população.

Em geral, porém, a população está aberta a pessoas de fora do país que vivem na Suíça e vê efeitos positivos de sua presença no país, de acordo com o relatório. Afinal, mais de 70% não acham que os estrangeiros criem uma sensação de insegurança nas ruas, sejam responsáveis por um aumento no desemprego ou que as crianças estrangeiras atrapalhem a educação das crianças suíças.

De acordo com a pesquisa do Departamento Federal de Estatística, cerca de 60% da população é a favor da concessão de mais direitos aos estrangeiros que vivem na Suíça, especialmente no que diz respeito à reunificação familiar.

Entretanto, apenas metade dos entrevistados é a favor da participação política de estrangeiros na Suíça. Entre 2022 e 2024, a proporção a favor de tais direitos para os estrangeiros caiu quase cinco pontos percentuais.

