Casos de antissemitismo na Suíça aumentaram em 2023

Os casos de antissemitismo aumentaram consideravelmente após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, segundo um relatório publicado na terça-feira.

No ano passado, cerca de 1.130 casos antissemitas foram relatados ou observados nas regiões de língua alemã e italiana da Suíça, informou a Federação Suíça das Comunidades Judaicas (SIG) e a Fundação contra o Racismo e o Antissemitismo (GRA) na terça-feira. Em 2022, o número foi de 910.

De acordo com a SIG, os ataques terroristas do grupo islâmico radical Hamas em outubro de 2023 foram um “estopim” para isso. A organização falou de uma “verdadeira onda de antissemitismo”, sem precedentes na Suíça nas últimas décadas.

Como resultado dos ataques do Hamas e da guerra subsequente em Gaza, vários grupos – até onde é possível classificá-los – foram acionados, disse a SIG. Esses grupos incluem extremistas de direita e de esquerda, bem como grupos pró-palestinos, e também alguns do centro da sociedade.

Agressões e abuso verbal

Das dez agressões contra judeus registradas na Suíça de língua alemã e italiana no ano passado, sete ocorreram após os ataques do Hamas. Cerca de 114 dos 155 incidentes do “mundo real” foram registrados após 7 de outubro, ou 74% do total anual.

Houve também um aumento de pichações, comportamentos e cartazes e faixas antissemitas após os ataques do Hamas. Quanto ao abuso verbal, a distribuição desigual ao longo do ano foi menos pronunciada. No entanto, esses registros também aumentaram em comparação com 2022, de 16 para 47 casos. De acordo com a SIG, nenhum dano à propriedade foi registrado em 2023.

Os incidentes online também aumentaram após 7 de outubro, mesmo que ligeiramente em comparação com 2022. Cerca de 459 dos 975 casos (em 2022, o total foi 853) ocorreram após 7 de outubro – isso corresponde a 47% de todos os incidentes digitais no ano passado.

A maioria dos incidentes foi novamente observada no serviço de mensagens Telegram, mesmo que a participação desse aplicativo tenha caído ligeiramente de 75% em 2022 para 68% em 2023. De acordo com a SIG, o antissemitismo aberto é possível em muitos chats do Telegram sem ser excluído e os usuários bloqueados.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

