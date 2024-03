Indicações ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados às principais categorias na 96ª edição dos Prêmios da Academia, que serão entregues em Hollywood neste domingo (10).

“Oppenheimer”, o drama de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações. É seguido pelo filme surrealista de Yorgos Lanthimos, “Pobres Criaturas”, com 11, enquanto o drama de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”, chega com dez nomeações.

– Melhor Filme –

– “Ficção Americana”

– “Anatomia de uma queda”

– “Barbie”

– “Maestro”

– “Os Rejeitados”

– “Assassinos da Lua das Flores”

– “Oppenheimer”

– “Pobres criaturas”

– “Zona de interesse”

– “Vidas passadas”

– Melhor Direção –

– Christopher Nolan, “Oppenheimer”

– Yorgos Lanthimos, “Pobres criaturas”

– Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”

– Justine Triet, “Anatomia de uma queda”

– Jonathan Glazer, “Zona de interesse”

– Melhor Ator –

– Cillian Murphy, “Oppenheimer”

– Bradley Cooper, “Maestro”

– Colman Domingo, “Rustin”

– Paul Giamatti, “Os Rejeitados”

– Jeffrey Wright, “Ficção Americana”

– Melhor Atriz –

– Emma Stone, “Pobres criaturas”

– Annette Bening, “Nyad”

– Lily Gladstone, “Assassinos da Lua das Flores”

– Sandra Huller, “Anatomia de uma queda”

– Carey Mulligan, “Maestro”

– Melhor Ator Coadjuvante –

– Sterling K. Brown, “Ficção Americana”

– Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

– Robert De Niro, “Assassinos da Lua das Flores”

– Ryan Gosling, “Barbie”

– Mark Ruffalo, “Pobres criaturas”

– Melhor Atriz Coadjuvante –

– Da’Vine Joy Randolph, “Os Rejeitados”

– Emily Blunt, “Oppenheimer”

– Danielle Brooks, “A cor púrpura”

– America Ferrera, “Barbie”

– Jodie Foster, “Nyad”

– Melhor Filme Internacional –

– “A sociedade da neve” (Espanha)

– “Eu, capitão” (Itália)

– “Zona de interesse” (Reino Unido)

– “Dias perfeitos” (Japão)

– “A sala de professores” (Alemanha)

– Melhor Animação –

“O menino e a garça”

“Elementos”

“Nimona”

“Meu amigo robô”

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”

– Melhor Documentário –

“Bobi Wine: o presidente do povo”

“A memória infinita”

“As 4 filhas de Olfa”

“Matar um tigre”

“20 dias em Mariupol”

– Filmes com mais indicações –

– “Oppenheimer” – 13

– “Pobres criaturas” – 11

– “Assassinos da Lua das Flores” – 10

– “Barbie” – 8

– “Maestro” – 7

– “Ficção Americana” – 5

– “Anatomia de uma queda” – 5

– “Os Rejeitados” – 5

– “Zona de interesse” – 5

