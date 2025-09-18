The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Inovação em saúde

Médicos suíços desenvolvem implante inovador para a medula espinhal

imagem
Uma paciente que recebeu o implante diz que “sua vida mudou completamente”. Keystone-SDA

Um implante desenvolvido como resultado de pesquisas realizadas na Suíça melhora consideravelmente as condições de vida das pessoas com lesões na medula espinhal, afirmam os médicos responsáveis por essa inovação. O implante trata a hipotensão crônica que afeta esses pacientes.

Este conteúdo foi publicado em
3 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A falta de regulação da pressão arterial é uma das consequências invisíveis da paralisia, explicam o professor de neurociência Grégoire Courtine, da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), e Jocelyne Bloch, neurocirurgiã do Hospital Universitário de Lausanne, que também leciona na Universidade de Lausanne.

Em pessoas com lesão medular, o sinal do cérebro que deveria contrair os vasos sanguíneos não chega mais, porque os neurônios que precisam ser ativados não são mais ativados. O novo dispositivo permite que o contato seja restabelecido, estimulando as células nervosas responsáveis pelo controle da tensão.

Para desenvolver tal implante, os pesquisadores primeiro tiveram que identificar toda a arquitetura neuronal da medula espinhal responsável pelo aumento descontrolado da pressão arterial. Esta é uma área muito específica. O estudo foi publicado na revista Nature.

A equipe de Courtine e Bloch então projetou um sistema implantável capaz de atingir essa área específica da medula espinhal por estimulação elétrica, prevenindo assim a hipotensão crônica que afeta pessoas que sofrem de paralisia. Este sistema é apresentado na Nature Medicine.

Mostrar mais

O implante consiste em uma rede de eletrodos na forma de uma pequena placa retangular. Essa placa é conectada por fios a uma caixa do tamanho de um marcapasso. A placa é colocada na medula espinhal e a caixa é inserida sob a pele do abdômen.

Testes bem-sucedidos

Ao enviar estímulos elétricos, o dispositivo é capaz de estabilizar a pressão arterial por meio de “neuromodulação direcionada”. Até o momento, ele foi testado com sucesso em 14 pessoas em quatro ensaios clínicos realizados na Suíça, na Holanda e no Canadá.

Este implante promete melhorar consideravelmente a vida das pessoas que sofrem de lesões na medula espinhal. A hipotensão crônica pode ser muito debilitante. Ela causa fadiga severa e dores de cabeça. Quem sofre com isso fica com uma espécie de névoa no cérebro.

A incapacidade do corpo de regular a pressão arterial também significa que é preciso um grande esforço para sentar-se em uma cadeira de rodas. Foi o que aconteceu com Julie, de 26 anos. A jovem, que sofreu uma lesão na medula espinhal, precisava ficar acamada a maior parte do tempo.

Hoje, graças ao implante, “sua vida mudou completamente”, diz ela. Ela, que costumava vegetar durante o dia, conseguiu retomar seus estudos na universidade. Daniel, outro paciente, conseguiu retomar o esqui alpino sentado, um prazer indescritível para este entusiasta de esportes de inverno de 76 anos.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR