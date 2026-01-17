Israel questiona composição de órgão do Conselho de Paz para Gaza

Israel anunciou neste sábado (17) que questiona a composição de um órgão do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, no contexto da segunda fase do seu plano para encerrar o conflito no território palestino.

Sem questionar o conjunto da estrutura do conselho, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou a seleção dos membros de uma das suas subdivisões, o Comitê Executivo.

Segundo a Casa Branca, esse órgão vai assessorar o comitê tecnocrata palestino de 15 membros que será responsável pela administração provisória do território e que iniciou seus trabalhos nesta semana, no Cairo.

“O anúncio da composição do Comitê Executivo da Faixa de Gaza, subordinado ao Conselho de Paz, não foi coordenado com Israel e contraria a sua política”, assinalou o gabinete de Netanyahu. O premier “instruiu o ministro das Relações Exteriores a fazer contato sobre esta questão com o secretário de Estado” americano, Marco Rubio, acrescentou.

O comitê inclui o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e uma autoridade do Catar.

A relação entre Israel e Turquia se deteriorou com o conflito iniciado em outubro de 2023, após um ataque do Hamas. A Turquia apoia abertamente o movimento islamita palestino e está entre os países que denunciaram um “genocídio” na Faixa de Gaza.

O Catar, por sua vez, foi alvo em setembro de 2025 de ataques aéreos israelenses diretos contra a liderança do Hamas no exílio. O emirado também está relacionado em Israel a um escândalo de corrupção que afeta o entorno de Netanyahu.

Já o grupo palestino Jihad Islâmica afirmou hoje que os integrantes do Conselho de Paz haviam sido escolhidos para servir aos interesses de Israel. “Ficamos surpresos com a composição do chamado Conselho de Paz e com os nomes anunciados, eleitos segundo critérios israelenses e que servem aos interesses da ocupação [israelense]”, destacou o movimento.

