Lula cancela de novo sua agenda por ‘labirintite’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspendeu seus compromissos oficiais nesta terça-feira (27) e trabalhou da residência oficial enquanto se recupera de um quadro de labirintite, uma condição do ouvido, que foi diagnosticada na véspera.

Lula, de 79 anos, “acordou bem, […] ele está medicado desde ontem, mas como os sintomas demoram ali de 24 a 48 horas para acabar e para diminuir, ele hoje está despachando do Palácio da Alvorada”, em Brasília, disse uma fonte da presidência à AFP.

O presidente se sentiu mal na segunda-feira, sofrendo de vertigem, portanto, cancelou parte da agenda oficial do dia e realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, que resultaram no diagnóstico de “labirintite”.

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados “todos dentro da normalidade”, apontaram os médicos, que recomendaram repouso pelo restante do dia.

Na manhã desta terça-feira, Lula participaria de uma cerimônia pelo Dia do Diplomata no Itamaraty e, à tarde, de uma reunião com reitores de universidades federais.

O presidente tem previstas para quarta e quinta-feira várias viagens, com destinos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. De acordo com a fonte da presidência, ao longo do dia será decidido se esse roteiro será mantido.

Lula precisou passar por uma cirurgia de emergência no final de 2024 devido a uma hemorragia intracraniana, após bater a cabeça ao cair no banheiro de sua casa em outubro. Depois de se recuperar, retomou suas intensas atividades no país e no exterior.

