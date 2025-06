Lula critica ameaças de sanções americanas contra Alexandre de Moraes

afp_tickers

3 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, neste domingo (1º), as ameaças do governo do presidente americano Donald Trump de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na semana passada que existe uma “grande possibilidade” de que Washington sancione Moraes, em relação a supostas violações dos direitos humanos.

“Ora, que história é essa de os Estados Unidos quererem criticar alguma coisa da Justiça brasileira? Nunca critiquei a Justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade, tantas guerras, eu nunca critiquei”, declarou Lula neste domingo durante a convenção nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada em Brasília.

“Os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro”, disse o presidente.

Moraes é relator do caso que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tramar um complô para se manter no poder após perder as eleições para Lula em 2022.

O deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do ex-presidente, tem liderado de Washington uma campanha para denunciar a suposta perseguição política de seu pai e pressionar o governo de Trump contra autoridades brasileiras.

Um grupo de republicanos no Congresso americano tem apoiado sua campanha.

O ministro do STF ordenou na segunda-feira a abertura de uma investigação contra o deputado por suas ações nos Estados Unidos.

Tanto Eduardo Bolsonaro quanto o ex-presidente devem prestar depoimentos à Polícia Federal nos próximos dez dias sobre o caso.

Moraes é alvo do governo Trump também por suas decisões sobre a regulamentação de plataformas digitais.

Washington anunciou na quarta-feira que negará vistos a funcionários estrangeiros que “censurem” publicações dos Estados Unidos nas redes sociais.

O Escritório de Assuntos para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado publicou depois uma mensagem em português no X: “Que fique claro: nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado”.

Em 2024, Moraes bloqueou temporariamente o X, propriedade do bilionário Elon Musk, em todo o Brasil até que a rede cumprisse ordens de eliminar contas acusadas de disseminar desinformação.

Pelas mesmas razões, em fevereiro também suspendeu a Rumble, uma plataforma de vídeos popular entre conservadores americanos.

O STF retoma nesta quarta-feira o debate que definirá a doutrina sobre conteúdos digitais e possíveis medidas para que as empresas de tecnologia respondam pelo que os usuários publicam.

ll/atm/ic