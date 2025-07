Empresários suíços se distanciam dos Estados Unidos

De acordo com uma pesquisa realizada com executivos, as empresas suíças estão cada vez mais se afastando dos Estados Unidos e se orientando mais para o Sudeste Asiático e a União Europeia.

Quase dois terços dos 280 executivos entrevistados afirmaram que sua imagem dos Estados Unidos se deteriorou ao longo do último ano. Ao mesmo tempo, 38% avaliaram a UE de forma mais positiva (em comparação com 18% que observaram uma deterioração). O Sudeste Asiático também foi avaliado positivamente por 38% — com menos de 10% dando feedback negativo, de acordo com a Pesquisa com Executivos Suíços publicada no domingo (6).

As novas tarifas dos EUA e uma política comercial cada vez mais protecionista estão entre as razões para a mudança no sentimento. As empresas suíças já estão sentindo os efeitos disso de forma concreta: cerca de 70% descrevem o impacto na economia interna como negativo. Como resultado, muitas empresas estão se concentrando na diversificação. Um quarto delas está buscando reduzir sua dependência de software e serviços em nuvem dos EUA, e 5% já deram esse passo.

Apesar do crescente ceticismo em relação aos EUA, os executivos suíços rejeitam claramente as medidas protecionistas. Mais da metade dos entrevistados é contra tarifas retaliatórias.

A pesquisa representativa foi realizada em conjunto pela Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW), pela Universidade de Ciências Aplicadas e Artes do Sul da Suíça (SUPSI) e pela Universidade de Ciências Aplicadas do Arco do Jura (HE-Arc). Em maio, eles pesquisaram empresas suíças sobre como estão lidando com a nova política alfandegária dos EUA e seus efeitos sobre a economia suíça.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

