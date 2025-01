Milhares protestam contra extrema direita na Alemanha

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste sábado (25), na Alemanha, contra a crescente influência legislativa do partido de extrema direita AfD, acusado de ameaçar a democracia, a um mês das eleições legislativas.

As manifestações mais importantes ocorreram em Berlim e Colônia (oeste), com respectivamente cerca de 35.000 e 20.000 manifestantes, de acordo com a polícia. No entanto, os organizadores estimaram que 100.000 pessoas participaram da marcha na capital alemã.

No emblemático Portão de Brandemburgo, os manifestantes formaram “um mar de luz pela democracia” com as lanternas de seus celulares e escreveram a palavra “Resistência”, constataram jornalistas da AFP.

Várias organizações convocaram manifestações em 60 cidades, a quatro semanas das eleições de 23 de fevereiro para renovar o Parlamento alemão.

A mobilização foi maior do que o previsto pela polícia, que inicialmente havia calculado 5.000 pessoas em Colônia. Dez mil participantes eram esperados inicialmente em Berlim.

Os manifestantes desfilavam pacificamente com cartazes que diziam “Fora nazistas” ou o “AfD não é uma alternativa”, referindo-se ao partido de extrema direita “Alternativa para a Alemanha”.

O AfD aparece em segundo lugar nas pesquisas para as eleições legislativas com 20% dos votos, atrás dos conservadores da CDU/CSU, que lideram com cerca de 30% das intenções.

Também houve manifestações em Aschaffenburg, na Baviera (sul) e em Halle (leste).

