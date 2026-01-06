Morre o cineasta húngaro Béla Tarr aos 70 anos

O lendário cineasta húngaro Béla Tarr, conhecido por seus planos-sequência e filmes em preto e branco de várias horas de duração que retratam paisagens desoladas, morreu nesta terça-feira (6), aos 70 anos.

Sua morte foi anunciada pela agência de notícias MTI, citando uma declaração do diretor Bence Fliegauf em nome da família.

O mestre do cinema húngaro, que morreu após uma longa doença, é conhecido por suas obras complexas e sombrias, principalmente “Satantango” (“O Tango de Satã”, 1994), um filme de sete horas sobre o colapso do comunismo na Europa Oriental e seu declínio material e espiritual.

O filme é uma adaptação do romance de mesmo nome, do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura László Krasznahorkai, com quem Tarr colaborou em diversas ocasiões.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do diretor Béla Tarr na manhã de hoje, após uma longa e grave doença”, declarou a Associação de Cineastas Húngaros em comunicado.

“Morreu o homem mais livre que já conheci”, afirmou o prefeito de Budapeste em comunicado, elogiando seu amor por “aquilo que é essencial ao ser humano: a dignidade humana”.

Nascido em 21 de julho de 1955, na cidade universitária de Pécs, no sudoeste da Hungria, Béla Tarr realizou seu primeiro filme amador aos 16 anos, que abordava a vida de trabalhadores ciganos.

Seis anos depois, em 1977, rodou seu primeiro longa-metragem, “Ninho Familiar”, com o apoio do estúdio de cinema experimental Béla Balázs, em Budapeste, onde se formou como diretor.

Ele é o autor do primeiro longa-metragem independente húngaro, “Danação”, exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 1988 e coescrito com László Krasznahorkai.

“Tive a sorte de encontrar meu caminho para sobreviver: fazer filmes”, disse ele ao jornal francês Le Figaro em 2005.

Tarr, apelidado de “o Tarkovsky húngaro” em referência ao cineasta russo Andrei Tarkovsky, também gravou “Macbeth” em 1982 e “A Harmonia de Werckmeister”, apresentado em Cannes em 2000.

Após seu último longa-metragem, “O Cavalo de Turim”, em 2011, anunciou sua aposentadoria. Depois disso, fez apenas dois curtas-metragens e dedicou-se ao ensino de cinema em Hungria, Alemanha e França.

