MP da Bolívia acusa de terrorismo ex-general que liderou tentativa de golpe

afp_tickers

1 minuto

O Ministério Público (MP) da Bolívia anunciou nesta segunda-feira (12) que acusou o ex-general José Zúñiga de terrorismo e levante armado por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce no ano passado.

Um grupo de militares liderados pelo então comandante do Exército chegou com tanques em junho às portas da sede da Presidência. A intentona golpista fracassou e Zúñiga foi preso horas depois.

Além do general, há outros 21 acusados, entre eles os ex-comandantes da Força Aérea e da Marinha. A acusação é por “terrorismo, levante armado e resoluções contrárias à Constituição e às leis”, confirmou o MP à AFP. Um juiz de instrução deve analisar a acusação e decidir se os levará a julgamento.

O ex-comandante do Exército está preso desde o dia do levante. No momento da sua captura, negou que sua intenção fosse derrubar Arce, que está no poder desde 2020. Segundo ele, os dois combinaram a ação para melhorar a imagem do presidente, abalada pelo descontentamento social provocado pela crise econômica, o que o governo Arce nega.

jac/gta/vel/dga/lb/rpr