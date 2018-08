Passageiros no restaurante do "MS Linth", enquanto navegava pelo lago de Zurique, nos anos 1960.

Passageiros tomando sol no convés do barco "MS Linth".

Manter as coisas funcionando na sala de máquinas a bordo do barco "DS Cidade de Zurique - construído em 1909 por Escher, Wyss e Cie, como o 32º navio turístico no lago de Zurique, hoje ainda em serviço.

Embarcando no vilarejo de Küsnacht, no lago de Zurique, 1964.

image gallery about the history of the passenger ships in Switzerland

Em 1834, dois empresários começaram a operar barcos a vapor no Lago de Zurique. Mal sabiam que, quase dois séculos depois, os passageiros continuariam a fazer fila para fazer passeios em barcos históricos em um dos cartões postais do país.



A ascensão do transporte de passageiros no lago ocorreu nos anos 1960, como mostram os arquivos do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, com o lançamento de três novas embarcações. O "Helvetia" lançado em 1964, era o principal barco no Lago de Zurique. Cinquenta anos depois ainda mantém seu status. Sua capacidade era de 1.500 passageiros. Hoje, devido a mudanças nas leis de segurança, caiu para mil.



Em 1968, a Companhia de Navegação do Lago de ZuriqueLink externo operava uma frota de 15 navios a motor e dois navios a vapor. Pessoas se reuniram para embarcar e fazer visitas rápida a aldeias vizinhas ou passar uma noite dançando no convés em grande estilo.



Crescimento e declínio



Embora a capacidade dos navios tenha diminuído, moradores e turistas ainda gostam de fazer passeios de barco nos lagos cristalinos do país. Em 2016, as tarifas foram reduzidas à medida que foram alinhadas com as taxas regulares dos transportes públicos.



Uma viagem de descoberta

Johann Jakob Lämmlin e Franz Carl Caspar encomendaram seu primeiro navio ao construtor de William Fairbairn em Manchester, Inglaterra, em 1834. O "Minerva", em homenagem à deusa romana, realizou uma difícil travessia do Canal da Mancha para a Europa continental, onde viajou pelo rio Reno até a Suíça. Foi desmontado em agosto, no cantão de Basel-cidade. De lá, as peças foram transportadas por uma carruagem puxada por cavalos para Zurique e remontadas ali.

Aqui termina o infobox

A Companhia de Navegação do Lago de ZuriqueLink externo existe sua forma atual desde 1957, quando foi rebatizada, deixando de se chamar Companhia de Barcos a Vapor de Zurique. Ela operava no lago desde 1890.



Em nossa série #swisshistorypicsLink externo, viajamos de volta no tempo com Annemarie Schwarzenbach através de sua fotografia em preto e branco e visitamos os quatro cantos do mundo.



Fotos: Arquivo do Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH, Zurique)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português