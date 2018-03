Este conteúdo foi publicado em 5 de Agosto de 2012 13:13 05. Agosto 2012 - 13:13

Com sua tela gigante - a maior da Europa - e seu estilo renascentista, a “Piazza Grande” é o coração do Festival de Cinema de Locarno. Todas as noites, a praça acomoda até 8000 espectadores para os mais variados filmes, entre eles os que concorrem à principal premiação do festival, o Leopardo de Ouro.

Inicialmente recebida com algumas reservas, a ideia de levar o festival para a Piazza Grande veio em 1971, 25 anos após o nascimento do festival. Hoje, a imensa tela de 26 metros de comprimento e 14 de altura é um dos símbolos de Locarno, na Suíça italiana. Sua instalação exige um trabalho à altura: um puxão desajeitado, uma mão suja ou uma unha muito afiada e o estrago está feito. swissinfo.ch acompanhou o trabalho de instalação entre ficção e realidade. (Christoph Balsiger & Stefania Summermatter, swissinfo.ch)

