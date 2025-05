Corrida contra o tempo movimenta bilhões e faz da Suíça o epicentro da longevidade

Há um mercado em expansão para tratamentos, pílulas e aparelhos que afirmam retardar o envelhecimento e nos ajudar a ter uma vida mais saudável e longa. SWI / Helen Jamens

Série Longevity , Episódio 1: Com promessas de rejuvenescer o corpo e expandir a vida, o mercado da longevidade avança apoiado em ciência de ponta, luxo e marketing. Mas os pacientes ainda caminham entre evidências sólidas e esperanças mal calibradas.

20 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Eu estou cada vez mais consciente da passagem do tempo como mulher na casa dos 40 anos. Vejo e sinto os sinais do envelhecimento: os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos e as dores musculares ao acordar. Há quatro anos, precisei retirar meus ovários após descobrir que possuía um alto risco genético de câncer, o que me precipitou na menopausa. Em apenas seis meses, senti como se tivesse envelhecido 20 anos.

Comecei a me perguntar: “Tem que ser assim?” Por que alguns de nós ficam grisalhos aos 40 anos, enquanto outros só aos 60? Por que algumas pessoas de meia-idade são acometidas por doenças cardíacas ou câncer, enquanto outras da mesma família nunca enfrentam esses problemas? Por que alguns idosos têm dificuldade para caminhar enquanto outros ainda correm maratonas? Se todos envelhecemos de maneiras diferentes, não deveríamos ser capazes de retardar o processo de envelhecimento e evitar seus efeitos prejudiciais?

Minha busca por respostas a essas questões existenciais me levou a uma jornada global. Participei de uma conferência sobre envelhecimento e descoberta de medicamentos em Copenhague e de um fórum global sobre como melhorar a saúde e a longevidade em St. Moritz; conversei com especialistas em longevidade em Singapura, EUA, China, Arábia Saudita e Suíça; e visitei três clínicas de longevidade, incluindo um dia inteiro na lendária Clinique La Prairie, às margens do Lago de Genebra.

Ao longo do caminho, aprendi sobre avanços em tecnologia, descobertas científicas e inteligência artificial nas últimas duas décadas que transformaram nossa compreensão sobre o envelhecimento. Essas inovações geram esperança de que podemos viver mais tempo e de forma mais saudável, retardar o processo de envelhecimento e, possivelmente, até mesmo reverter seus efeitos.

Em todo o mundo, clínicas e spas dedicados ao bem-estar estão prosperando, aproveitando esse novo conhecimento para oferecer uma grande variedade de tratamentos voltados à longevidade, como terapia com luz vermelha, troca de plasma sanguíneo e tratamentos com células-tronco.

A Suíça está na vanguarda desse movimento, aproveitando sua reputação como destino prioritário para aqueles que buscam saúde e longevidade. Por mais de um século, esta pequena nação alpina tem oferecido uma combinação imbatível de paisagens montanhosas espetaculares, águas termais, um sistema médico de alta qualidade, tecnologias inovadoras e uma reputação de hospitalidade luxuosa. Isso sem falar na sua característica discrição.

Como moro e trabalho na Suíça, decidi aproveitar o que está bem ao meu alcance. Então, em um dia frio e enevoado de janeiro, passei pelas portas deslizantes do saguão da Clinique La Prairie para descobrir o que ela tinha a oferecer.

Apesar do ambiente sereno e calmante, fui tomada pela ansiedade sobre o que minha visita revelaria. Será que eu descobriria que meu corpo está anos mais velho do que minha idade cronológica – um sinal de envelhecimento precoce – ou que tenho doenças cardíacas não diagnosticadas, câncer de tireoide ou um alto risco de desenvolver Alzheimer? Ou será que eu seria surpreendida positivamente ao descobrir o quanto minha saúde estava melhor do que eu temia?

Por dentro da clínica

A clínica “La Prairie” foi inaugurada em 1931 como um spa médico voltado para os ricos e famosos. Desde então, oferece “ciência pioneira, rejuvenescimento e vitalidade”, com base nas descobertas em terapia celular feitas por seu fundador, o médico suíço Paul Niehans.

Dizem que celebridades como a atriz Marlene Dietrich e o político da época da guerra Winston Churchill buscaram os controversos “tratamentos de juventude” do Dr. Niehans.

Hoje em dia, a clínica afirma ter como objetivo “capacitar as pessoas a alcançar uma vida mais longa, saudável e vibrante” por meio da ciência avançada, soluções médicas inovadoras e tratamentos especializados.

Seu programa principal é o Revitalisation Premium, com duração de uma semana. Ele custa 48.250 francos (US$ 54.606), incluindo refeições e acomodação. O programa promete “desvendar os segredos da longevidade e do bem-estar”. O pacote também inclui a “fórmula de rejuvenescimento” secreta inspirada no trabalho original de Niehans com células-tronco de cordeiro, disponível exclusivamente como suplemento oral para os hóspedes da unidade localizada em Montreux.

Clinique La Prairie cortesia

Com um orçamento bem menor, consegui apenas uma visita de oito horas. Ainda assim, me garantiram que seria possível conversar com especialistas, testar algumas das mais recentes ferramentas de diagnóstico de longevidade e explorar a ciência por trás dos folhetos de marketing.

Passei uma hora com a especialista em ciências da saúde Georgia Grisotto, que realizou uma série de testes para me fornecer uma pontuação de nutrição. Para obter uma visão geral da minha saúde metabólica, ela utilizou um teste de calorimetria. Nesse procedimento, fui envolvida em plástico com uma cúpula transparente sobre a cabeça conectada a um tubo de oxigênio, que mediu quantas calorias meu corpo necessita em repouso.

Também tive uma sessão com o treinador de movimento Matteo Falzone, durante a qual descobri como minha velocidade de reação e percepção se comparam à média da minha idade. Em seguida, passei uma hora em uma câmara de desintoxicação por infravermelho. Durante o processo, aparentemente dormi por 20 minutos e saí me sentindo como gelatina, mas relaxada.

Não é difícil imaginar que, após uma semana na clínica, eu me sentiria mais jovem. Talvez, depois de experimentar uma das terapias faciais de rejuvenescimento com células-troncoLink externo (que não fiz), até parecesse mais jovem. Mas a grande questão permanece: meu corpo realmente ficaria mais jovem?

Expectativa de vida e expectativa de saúde De acordo com o Cambridge Dictionary, longevidade é definida como “viver por um longo tempo”. O termo está sendo cada vez mais usado para se referir à expectativa de vida (anos totais vividos) e expectativa de saúde (anos vividos com boa saúde, livres de doenças crônicas e deficiências).

Avanços na pesquisa

Possivelmente. Uma série de avanços científicos e tecnológicos, iniciados na década de 1990, permitiu que os pesquisadores tivessem uma visão mais profunda de por que envelhecemos e nos deu as ferramentas para medir, pela primeira vez, o processo de envelhecimento.

A sabedoria convencional da época era que os genes eram responsáveis por 80% de nossa expectativa de vida, mas novos estudosLink externo revelaram que, na verdade, eles são responsáveis por apenas 10-30%. Igualmente importante, se não mais, para determinar quão rapidamente nossos corpos envelhecem são o nosso ambiente e estilo de vida.

Essa área de pesquisa, conhecida como epigenética, analisa como nossos genes são expressos ou ativados e desativados por fatores como exposição a toxinas, a quantidade de exercício que fazemos, como dormimos, e a comida que comemos.

A epigenética permitiu que os cientistas desenvolvessem o primeiro relógio de idade biológica em 2013, que mede a idade das células de uma pessoa, em vez de sua idade cronológica.

Relógios de idade biológica Existem uma série de diferentes relógios de idade biológica que analisam marcadores moleculares específicos que mudam de maneira previsível à medida que envelhecemos. O primeiro foi desenvolvido pelo cientista germano-americano Steve Horvath em 2013. Amostras de sangue, saliva ou tecido são usadas para analisar a metilação do DNA, um processo bioquímico que ajuda a regular nossos sistemas cardiovascular, neurológico e reprodutivo e informa ao corpo quando e se deve ativar ou desativar genes. A metilação do DNA diminui à medida que envelhecemos, o que significa que os interruptores não se ativam e desativam como deveriam, e isso pode desencadear inflamação e doenças. Estudos mostraram que a idade biológica de uma pessoa medida pelo relógio pode subir ou descer em questão de meses após uma doença (como CovidLink externo ou câncerLink externo) ou mudanças no estilo de vida, como reduzir a ingestão de álcool, aumentar exercícios de alta intensidade e seguir uma dieta de restrição calórica. Existem agora uma série de relógios de idade biológica usando diferentes métodos, biomarcadores e algoritmos.

No mesmo ano, os pesquisadores publicaram um artigoLink externo importante na revista Cell introduzindo nove marcadores do envelhecimento (número mais tarde expandido para 12, incluindo a inflamação crônica). Estes marcadores não são sinais visíveis de envelhecimento, como cabelos grisalhos, mas mudanças que ocorrem no nível celular à medida que envelhecemos.

“O fato de sabermos agora que a epigenética, impulsionada pelo estilo de vida, pode influenciar a forma como envelhecemos, em vez de depender apenas da genética, aumentou a conscientização das pessoas de que elas podem realmente fazer algo sobre como envelhecem”, disse Simone Gibertoni, diretor-executivo da La Prairie e a força motriz por trás dos seus programas de longevidade.

SWI / Kai Reusser

Esses desenvolvimentos coincidiram com grandes avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina, tecnologias digitais e medicina, incluindo genômica. Isso tornou possível medir comportamentos diários, como o sono, e centenas de biomarcadores ou riscos para doenças.

“De repente, a inteligência artificial fez parecer possível controlar o envelhecimento, algo que muitas pessoas consideravam incontrolável”, disse Christina Röcke, psicóloga alemã e diretora-executiva do Centro de Longevidade e Saúde da Universidade de Zurique. “Além disso, dispositivos vestíveis e dispositivos de rastreamento pessoal tornaram as pessoas mais conscientes de seu comportamento e o feedback mais acessível.”

O impulso cresceu com a ascensão das redes sociais, que criaram uma comunidade de entusiastas da longevidade como o empresário dos EUA Bryan Johnson, que realizam experimentos consigo mesmos e compartilham dicas de saúde além dos limites da medicina tradicional.

“Grande negócio”

Esses avanços científicos e a onda de novos tratamentos que se seguiram transformaram a longevidade em um grande negócio. Analistas preveemLink externo que o mercado global para terapias de longevidade quase dobrará, indo para US$ 44,2 bilhões em 2030, em comparação com os US$ 25,1 bilhões de 2020. Bilhões de dólares foram investidos em startups e clínicas de longevidade, empresas de suplementos e fabricantes de dispositivos na última década.

Clínicas privadas e centros de saúde estão surgindo em todo o mundo, atendendo a pessoas de meia-idade relativamente saudáveis e ricas que buscam afastar o envelhecimento. Estima-se que haja 800 clínicas de longevidadeLink externo nos EUA. Muitas abriram na região do Golfo nos últimos anos, e em 2023 foi aberta a primeira clínica privadaLink externo de longevidade na China. A La Prairie tem seis centros e resorts na Europa, Ásia e região do Golfo, e pretende abrir pelo menos 40 mais na próxima década.

Na Suíça, contei mais de 20 clínicas privadas oferecendo testes e tratamentos de longevidade. No topo está a Küsnacht Practice, um centro de tratamento de luxo para pessoas com dependência de drogas e distúrbios psiquiátricos. Uma estadia de uma semana em uma mansão totalmente equipada começa com 117.300 francos, incluindo todos os testes médicos e tratamentos em seu programa de longevidade chamado BIO-R Restoration.

Para quem tem recursos mais limitados, a clínica Ayun, a poucos blocos da estação de trem de Zurique, oferece um check-up diagnóstico abrangente por cerca de três mil francos e um menu à la carte de tratamentos e serviços a partir de 55.

Riscos e Benefícios

Mas assim como com as tendências de saúde anteriores, como dietas com baixo teor de gordura e combate ao colesterol, e irrigação do cólon, que a ciência depois provou serem equivocadas, alguns pesquisadores e cientistas já sugerem cautela quanto aos benefícios dos tratamentos de longevidade.

Estudos mostram que muitos dos tratamentos mais comuns encontrados em clínicas (veja a galeria de fotos), como crioterapia, terapia com luz vermelha, infusões de vitaminas e oxigênio hiperbárico, podem melhorar a saúde ou biomarcadores específicos, por exemplo, em atletas. Mas a maioria não demonstra que os benefícios duram ou que ajudam as pessoas a viver mais tempo.

E embora alguns tratamentos, como o uso do medicamento imunossupressor rapamicinaLink externo, jejum intermitente e exposição a temperaturas congelantesLink externo, aumentem a longevidade de vermes e camundongos, há muito pouca evidência, se sequer houver alguma, de que possam fazer o mesmo nos seres humanos.

Anterior Próxima As câmaras de crioterapia expõem as pessoas a temperaturas extremamente frias de 80 a 120 graus Celsius negativos por alguns minutos. Foi demonstrado que ela reduz a inflamação e estimula o reparo mitocondrial. Thomas Kern, SWI A terapia IHHT (Intermittent Hypoxic-Hyperoxic Training) envolve o uso de uma máscara de oxigênio que fornece concentrações variáveis de oxigênio em intervalos para simular o efeito do treinamento em uma altitude de 2.500 a 6.000 metros acima do nível do mar. Acredita-se que ela aumente os níveis de energia e acelere a recuperação. Thomas Kern, SWI A terapia com luz vermelha usa luz vermelha de baixo comprimento de onda e infravermelha próxima, que supostamente estimula a produção de colágeno, aumenta a função mitocondrial, reduz a inflamação e acelera a recuperação muscular. Thomas Kern, SWI A terapia de contraste inclui a alternância entre aplicações de frio e calor, que supostamente melhora a circulação e fortalece o sistema imunológico. Thomas Kern, SWI Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

“Há muita empolgação em torno da longevidade e certamente muita pesquisa empolgante acontecendo”, disse Christoph Handschin, biólogo celular no Basel BioZentrum, que escreveu um artigoLink externo sobre como separar fato e ficção no campo da longevidade. “O que muitas vezes é subestimado, no entanto, são as coisas que já sabemos que minimizam os riscos das doenças relacionadas à idade. Onde temos boas evidências em humanos é para coisas como exercício, que podem parecer banais.”

À medida que a competição aumenta, muitas clínicas estão oferecendo uma gama crescente de tratamentos novos e, em alguns casos, experimentais, como terapia genética ou troca de plasma sanguíneo, para atrair clientes (embora eu não tenha encontrado esses tratamentos em minha pesquisa na Suíça). “Acho que algumas coisas são comercializadas de maneira prematura porque há dinheiro a ser ganho”, disse Handschin.

Apesar das evidências inconclusivas, os visitantes das clínicas de longevidade estão dispostos a tentar os tratamentos na esperança de que eles abram a porta para uma saúde melhor, mesmo que não haja garantia de viver mais.

Jochen Hurlebaus, um cidadão alemão de 53 anos que trabalha na indústria de saúde perto de Zurique, pagou cinco mil francos por um programa de 12 meses que inclui exames de longevidade, consultas médicas e uma série de tratamentos na Ayun no verão passado. “Acho que estou em boa forma, mas, até fazer os testes, nunca se sabe “, disse. “Eu queria saber o que posso fazer para me manter saudável nos próximos 20, 30 anos.”

Hurlebaus disse que valeu a pena gastar o dinheiro, mesmo que muitas das recomendações fossem mudanças no estilo de vida que ele pode fazer em casa. “Sei que nem todo mundo pode pagar para ir a uma clínica de longevidade, mas eles deveriam pensar seriamente sobre isso, e com o avanço tecnológico isso se tornará mais acessível”, disse Hurlebaus. “Quanto você gasta consertando seu carro? Por que não tratamos nossa saúde dessa maneira?”

O que já dizia sua avó

Ainda está por ver se os humanos conseguem estender ainda mais sua expectativa de vida além dos grandes avanços feitos ao longo do século 20. Um estudoLink externo publicado na revista Nature, na edição Nature Aging em outubro, sugeriu que já atingimos a expectativa de vida máxima.

“Retardar o envelhecimento é possível, e não tão difícil quanto nós, cientistas, originalmente pensávamos”, disse Brian Kennedy, cientista de envelhecimento dos EUA que costumava dirigir o Buck Instituto de Pesquisa sobre o Envelhecimento na Califórnia e agora trabalha na National University of Singapore. “Se você realmente quer falar sobre parar ou reverter o envelhecimento, isso é outra conversa. E não acho que alguém saiba se isso é possível neste momento.”

As clínicas contatadas pela swissinfo.ch escolhem suas palavras com cuidado ao falar sobre longevidade. “Primeiro, precisamos nos concentrar em viver melhor, ou seja, estender o tempo que estamos saudáveis. Nossa expectativa de vida, ou seja, quantos anos vivemos, vem depois”, disse Gibertoni, da La Prairie. “Não temos a pílula mágica que pode provar, sem dúvida, que podemos viver mais. Até lá, precisamos de uma abordagem holística do envelhecimento.”

As clínicas de longevidade se veem como preenchendo uma lacuna no sistema de saúde, que se concentra em tratar em vez de prevenir doenças. “As pessoas querem manter sua saúde física, mental e emocional pelo maior tempo possível, porque a qualidade de vida significa permanecer cheio de vitalidade, fisicamente em forma, mentalmente alerta, livre de dor e doenças crônicas até o fim”, disse Antoinette Sarasin Gianduzzo, que criou o programa BIO-R na Küsnacht Practice.

É difícil discordar disso quando penso sobre como gostaria de viver o resto do meu tempo na Terra. Decidi não testar minha idade biológica – não tenho uma necessidade urgente de saber, e não acho que isso me motivaria a cuidar mais da minha saúde. Mas minha breve visita à La Prairie revelou algumas áreas problemáticas, especificamente quando se trata de saúde metabólica e sono, o que se deve, em grande parte, ao número de horas que passo sentada e ao meu amor por queijo.

Esse conhecimento me levou a fazer pequenas mudanças no estilo de vida. Dou mais importância ao meu sono, faço mais treino para força física, como mais proteínas e tomo alguns suplementos vitamínicos.

Mas será que realmente preciso ir a uma clínica de longevidade? Muitas das recomendações que me deram sobre manter a saúde e viver mais tempo eu já sei, mas tenho dificuldades em colocar em prática enquanto concilio o trabalho com a criação de dois filhos. Há também a questão de equilibrar tempo e dinheiro. Tenho certeza de que uma sessão de uma hora em uma câmara fria me ajudaria a dormir melhor, mas seria um bom uso do meu tempo e de 100 francos, com pouca garantia de que os benefícios durariam?

“Há evidências sólidas de diferentes áreas sobre o que realmente ajuda a melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida na velhice”, disse Röcke. “Sinto muito em dizer, mas muitas dessas coisas já foram ditas pela sua avó, e isso não precisa ser comprado em clínicas caras de longevidade.”

*A autora deste artigo pagou 150 francos pelo tratamento VitalDome. Outros custos, incluindo os testes de diagnóstico de nutrição e mobilidade, foram cobertos pela Clinique La Prairie.

Edição: Nerys Avery/vm/gw

Adaptação: DvSperling