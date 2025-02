Setor farmacêutico suíço fica vulnerável às tarifas de Trump

As barreiras comerciais poderiam levar as empresas farmacêuticas a transferir seus departamentos de produção e pesquisa para os EUA. Keystone-SDA

A Suíça também pode ser alvo do novo presidente dos EUA, Donald Trump. De acordo com um estudo do banco UBS, o setor farmacêutico, em particular, tem motivos para se preocupar.

Os produtos farmacêuticos representam 60% de todas as mercadorias exportadas da Suíça para os EUA. Isso significa que muito mais medicamentos vão para os EUA do que são importados de lá para a Suíça. É bem sabido que esses superávits comerciais são um espinho no pé de Trump.

O setor é, portanto, suscetível a tarifas, de acordo com economistas do UBS em um estudo publicado na segunda-feira. Na opinião deles, essas tarifas seriam um problema. No longo prazo, as barreiras comerciais poderiam levar as empresas farmacêuticas a transferir seus departamentos de produção e pesquisa para os EUA. “Tal realocação teria um impacto significativo sobre a Suíça em termos de criação de valor e receitas fiscais.”

No entanto, os especialistas colocam isso em questão. Em sua opinião, a demanda por produtos farmacêuticos de preço inflexível reagiria apenas ligeiramente no curto prazo, mesmo se as tarifas fossem introduzidas. Além disso, algumas grandes empresas farmacêuticas já estão produzindo localmente nos EUA. A expansão de novas unidades não aconteceria da noite para o dia, mas levaria vários anos.

Crescimento apesar de tudo

Em suma, os especialistas do UBS continuam a prever um crescimento econômico de 1,5% (ajustado) para a Suíça no ano corrente, apesar das políticas do governo Trump. “No entanto, no caso de uma política comercial muito agressiva com tarifas abrangentes, é provável que tanto a economia global quanto a suíça cresçam a uma taxa significativamente mais lenta”, qualificam.

Tarifas maciças sobre os carros alemães, por exemplo, poderiam ter um impacto sobre os fornecedores locais do setor automotivo. O setor de tecnologia médica também poderia ser afetado, de acordo com os dados.

O setor relojoeiro, por outro lado, tem menos com o que se preocupar. “O efeito dos preços mais altos provavelmente será mínimo para os relógios de luxo, já que a demanda é relativamente inelástica em termos de preço”, dizem os especialistas. Uma realocação também é improvável.

Qual é o valor dos serviços?

Em geral, há boas razões para Trump poupar a Suíça, continuam eles. Isso se deve ao fato de que, embora a balança comercial de mercadorias seja negativa para os EUA, a situação parece muito melhor se os serviços forem incluídos. Sob essa perspectiva, a balança comercial está quase igualada.

O antecessor de Trump, Joe Biden, também atestou isso para a Suíça em novembro passado. No entanto, é “incerto se o governo Trump usará a estrutura estabelecida pelo presidente Biden para avaliar a estrutura bilateral”, de acordo com os economistas.

Em sua opinião, no entanto, o alto nível de investimento direto das empresas suíças e seu alto número de funcionários nos EUA também poderiam ser um ponto positivo para a Suíça. Estima-se que as empresas suíças empreguem de 300.000 a 400.000 pessoas nos Estados Unidos.

