Suíços inventam chocolate mais saudável e sustentável

Partes do fruto do cacau, geralmente descartadas, podem ser usadas para “melhorar” o chocolate. KEYSTONE/Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pesquisadores do instituto federal de tecnologia ETH Zürich desenvolveram um novo tipo de chocolate que é mais sustentável e mais rico em nutrientes do que os métodos de produção convencionais, conforme um estudo publicado na terça-feira.

Os pesquisadores da ETH Zürich substituíram o açúcar granulado em seu chocolate por partes do fruto do cacau que não são usadas no chocolate convencional. Eles apresentaram a nova receita em um estudo publicado na revista especializada Nature Food.

Além das sementes de cacau, a polpa e as partes da casca da fruta também são encontradas no chocolate, explica o instituto em um comunicado sobre o estudo.

Os pesquisadores transformaram a casca dos grãos de cacau em pó, que misturaram com a polpa para fazer uma geleia. Com essa geleia extremamente doce, os pesquisadores substituíram o açúcar que normalmente é adicionado.

O chocolate de laboratório contém mais fibras e menos ácidos graxos saturados do que o chocolate normal, o que o torna mais saudável, segundo o estudo. Os pequenos agricultores também poderiam se beneficiar, de acordo com a ETH. Eles poderiam diversificar sua linha de produtos e aumentar sua renda usando mais partes do fruto do cacau.

De acordo com a ETH, encontrar a receita perfeita para o chocolate de cacau não foi fácil para os pesquisadores. Como o excesso de suco obtido da polpa faz com que o chocolate se aglomere, a falta dele faz com que não seja doce o suficiente.

Por isso, no laboratório, os cientistas tiveram que testar sistematicamente a consistência das diferentes composições.

Os experimentos mostraram que é possível adicionar no máximo 20% de geleia a um chocolate, o que corresponde à doçura de um chocolate com cerca de 5 a 10% de açúcar. Para fins de comparação: 30 a 40% de açúcar é adicionado ao chocolate amargo convencional.

No entanto, ainda levará algum tempo até que o chocolate possa ser comprado nas lojas. Primeiro, toda a cadeia de valor deve ser concluída, explicou a ETH. Mas um primeiro passo já foi dado: a receita do chocolate de frutas de cacau foi patenteada pela ETH.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

