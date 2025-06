Neva no deserto do Atacama no Chile, o mais árido do mundo

A neve cobriu uma parte do deserto do Atacama, o mais árido do mundo, onde está instalado o observatório ALMA, no norte do Chile, informou este centro astronômico em suas redes sociais nesta quinta-feira (26).

A neve caiu sobre o Centro de Apoio a Operações (OSF, na sigla em inglês), o acampamento base e outras instalações localizadas a 2.900 metros de altitude e cerca de 1.700 km ao norte de Santiago.

O observatório astronômico Grande Conjunto Milimétrico/Submilimétrico do Atacama (ALMA, na sigla em inglês) é o radiotelescópio mais potente do mundo.

“O deserto do Atacama amanheceu NEVADO! Fenômeno que não se via há dez anos”, postou o ALMA em sua conta no X.

Nevascas como esta são pouco frequentes, mas é muito cedo para assegurar que sejam causadas pelas mudanças climáticas, disse à AFP o climatologista Raúl Cordero.

No entanto, “os modelos climáticos sugerem que este tipo de evento, isto é, precipitações no deserto do Atacama, deveriam aumentar com o tempo”, destacou.

Embora não tenha nevado na última década no Centro de Operações, o ALMA explicou em nota que a neve cai regularmente “na planície de Chajnantor”, onde estão instaladas as antenas do radiotelescópio.

O ALMA faz parte de um esforço conjunto entre o Observatório Europeu do Sul (ESO), a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos (NSF) e os Institutos Nacionais de Ciências Naturais do Japão (NINS).

