Onda de calor atinge o sul da Europa com temperaturas de 40ºC

O sul da França enfrenta temperaturas de até 40ºC nesta sexta-feira (27), em meio a uma onda de calor precoce que também atingirá Itália, Espanha e Portugal no fim de semana.

Cidades como Marselha, Veneza e Madri estão em alertas de calor no início do verão (inverno no Brasil), uma mostra da intensificação de períodos de temperaturas anormalmente altas.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto da mudança climática nas ondas de calor, secas e outros fenômenos climáticos extremos, que estão se tornando mais intensos e mais frequentes.

Desde 19 de junho, a França enfrenta sua 50ª onda de calor nacional desde 1947, metade delas no século XXI. Nesta sexta-feira, a temperatura pode chegar a 40°C.

Quatro áreas ao longo da costa do Mediterrâneo estão em alerta laranja – o segundo mais alto – com o “fator agravante” das temperaturas da superfície do mar.

Segundo a agência meteorológica Météo-France, isto poderia “influenciar o efeito das temperaturas mínimas, tornando as noites mais sufocantes”.

As autoridades estão mobilizadas há dias para evitar incêndios, aconselhando que a população adapte seus horários de trabalho para evitar picos de calor.

Em Marselha, a segunda maior cidade da França, a prefeitura anunciou que as piscinas serão gratuitas até o final da atual onda de calor.

Na quarta-feira, violentas tempestades deixaram dois mortos e 17 feridos.

Na manhã de sexta-feira, 25.000 residências ainda estavam sem eletricidade, segundo a operadora Enedis.

Trata-se de um “episódio de calor precoce”, cuja duração e extensão exigem “vigilância especial”, insiste a Météo-France.

A agência meteorológica já colocou nove outros departamentos no sul e no leste da França em alerta laranja a partir de sábado.

– “Efeitos sobre a saúde” –

Esta onda de calor também se estende a outros países do sul da Europa.

A Itália decretou alerta “vermelho” neste fim de semana em Roma, Veneza e outras 19 cidades, ao estimar que o calor poderia ter “efeitos sobre a saúde das pessoas” em geral, não apenas sobre os grupos de risco.

O Ministério da Saúde da Itália recomenda evitar atividades físicas e exposição ao sol entre 11h e 18h, bem como uma “dieta leve, privilegiando massas e peixes” em vez de carne.

A primeira onda de calor do verão na Espanha começará no sábado e deve terminar na terça-feira, elevando os termômetros a 42°C no sul.

A agência meteorológica nacional Aemet decretou um alerta laranja em sete regiões, incluindo Madri, Catalunha e Andaluzia.

A Proteção Civil recomendou que a população beba bastante líquido, use roupas claras e fique atenta aos idosos e às crianças, que podem ser particularmente afetados, entre outras medidas.

As altas temperaturas também têm um impacto no aumento da violência doméstica, enfatizou o Ministério do Interior, que reforçou as medidas de proteção para mulheres vulneráveis até o final do verão.

Em Portugal, dois terços do país estarão em alerta laranja no domingo, com 42°C esperados em Lisboa e um risco máximo de incêndio.

